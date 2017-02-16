В эти выходные гродненцы могут вспомнить 90-е вместе с руководителем театра «Канкан», помочь детям, купив чашечку кофе, увидеть реконструированные замки ВКЛ или старинные фотоаппараты. Кроме того, их ждут на мастер-классах, кастинге и фестивале фокусников.
Благотворительная акция «Тепло»
Где: кофейни «Просто кофе», ул. Замковая, 18, «Наша кава», ул. Замковая, 11, «Кофе Саунд», ул. Ожешко, 35
Когда: 17 февраля
17 февраля — Всемирный день спонтанного проявления доброты. В этот день у любителей кофе появится возможность не только согреться самим теплыми напитками, но и согреть тех, кому очень нужно тепло и поддержка.
50% с каждого проданного в этот день «Тепла» — горячего напитка, выбранного кофейней, — будет переведено на счет Центра «ПОРА», который занимается поддержкой людей, столкнувшихся с онкологией.
А еще своим теплом можно будет поделиться с помощью творчества: в кофейнях будут заготовки для рисования детских медалек. Эти медальки вручают маленьким онкопациентам за прохождение болезненных процедур.
Выставка «Замки Великого Княжества Литовского»
Где: Гродненский выставочный зал, ул. Ожешко, 38
Когда: 17−19 февраля, 10.00−19.00
Выставка, на которой можно увидеть виртуально восстановленные замки ВКЛ, посвящена восстановлению литовской независимости. Художники, 3D-дизайнеры, историки и археологи создали на основе старых гравюр, литографий, архивных материалов и исследований трехмерные рисунки замков.
Спектакль по пьесе американца Джона Патрика уже шел на сцене гродненского драмтеатра — более 20 лет назад. Но сейчас это уже совсем новое прочтение классического произведения. Это чудесная комедия о том, что каждый вынужден выбирать и каждый очень легко соблазняется на зло.
Выставка старинной фототехники
Где: Музей городского быта Януша Парулиса, ул. Лермонтова, 25
Когда: 17−19 февраля, 10.00−21.00
Множество экспонатов фототехники ХХ века можно будет в течение ближайшего месяца увидеть в частном музее коллекционера Януша Парулиса. Кроме того, хозяин всегда готов рассказывать байки из истории города.
Рандеву в Новом замке
Где: Новый замок, ул. Замковая, 20
Когда: 17 февраля, 20.00
В музее подготовили развлекательно-танцевальную программу с веселыми конкурсами и тематическими площадками: игры с магазином «Кубік», импровизированное кафе от ресторана «Топаз», атмосферные фотозоны, экспресс-знакомства и шуточный загс. Приглашаются пары, а также все те, кто еще находится в поиске своей второй половинки.
Фестиваль науки «Физика вокруг нас»
Где: ГрГУ, ул. Ожешко, 22, ауд. 218
Когда: 18 февраля, 10.00−17.30
Мероприятия рассчитаны на школьников 5−11 классов, интересующихся физикой, информатикой, астрономией, электроникой и робототехникой. В программе: выступления ученых, мастер-классы по робототехнике, интерактивная демонстрация большого трансформатора Тесла, опыты с лазерами, научные фокусы с разоблачением и другое.
«Шаг за шагом» — мастер-класс из цикла «Воспитать чемпиона» для детей и родителей
Где: ул. Буденного, 48а-86
Когда: 18 февраля, 11.00−13.00
На мастер-классе можно научиться простым и полезным комплексам упражнений с теннисными мячиками, которые улучшат внимание, память, реакцию, координацию и мышление детей.
Занятия ведет Екатерина Буча — спортивный психолог и преподаватель оздоровительной физкультуры. Запись по телефону + 375 33 634−10−41
Образовательный центр «Стемлаб» приглашает ребят 2−10 классов на занятия. В рамках мастер-классов преподаватели расскажут, что в компьютерную игру Minecraft можно не только играть, но и с ее помощью научиться программировать, создавать свои игровые моды и делиться успехами с друзьями. Кроме того, дети познакомятся с роботами и узнают, как ими можно управлять. Также в программе розыгрыш призов и подарки.
Отборочный кастинг Grodno Fashion Show
Где: Колледж искусств, БЛК, 23
Когда: 18 февраля, 14.00
Участвовать могут дети старше трех лет, подростки, девушки (от 1.68 м) и парни (от 1.75 м) модельной внешности. На отборочный кастинг нужно приходить в обтягивающей одежде, которая подчеркивает фигуру. Те, кто пройдет отбор, получат возможность, после непродолжительной подготовки, выйти на профессиональный подиум в качестве модели, представляя коллекции белорусских и зарубежных дизайнеров.
Презентация книги Леонида Лавреша «Маламажэйкаўская царква»
Где: Областная библиотека им. Карского, ул. Замковая, 20
Когда: 18 февраля, 11.00
Исторический очерк, который автор представит в Гродно, рассказывает о многовековой истории уникального белорусского храма.
Мастер-класс по изготовлению браслетов
Где: Галерея «У майстра», ул. Кирова, 8
Когда: 18 февраля, 16.00
Галерея приглашает вместе учиться делать замечательный браслеты. Количество мест ограничено. Запись по телефонам: 74−09−70, +375 29 621−09−51. Кроме того можно будет увидеть недавно открывшуюся выставку керамики Олега Ткачева «Terra Plasticus».
Спектакль «Мои 90-е»
Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35
Когда: 18 февраля, 17.00
В эстрадном спектакле «Мои 90-е» художественного руководителя театра юмора «Канкан» Вячеслава Селицкого собраны самые интересные истории театра за 25 лет, а так же самые смешные миниатюры.
Вечер и концерт к 130-летию Владислава Толочко
Где: ул. Буденного, 48а-100 (зал во внутреннем дворике)
Когда: 18 февраля, 18.00
Владислав Толочко — легендарный белорусский деятель межвоенного времени, политик, священник, писатель. В программе выступления историков, презентация книг и концерт группы «LAUDANS».
Комедия Драматического театра — абсолютный эксклюзив, ранее пьеса вообще не переводилась на русский язык. В центре сюжета — скромная горничная Молли, которая неожиданно получает в наследство от умершего дяди акции самой влиятельной компании на рынке ценных бумаг.
Karaoke Evening
Где: ДОМ46, ул. Лелявеля, 46
Когда: 18 февраля, 19.00−22.00
На многоязычном караоке можно будет вместе спеть песни на разных языках мира.
Уже четыре года в Гродно собираются лучшие иллюзионисты из разных стран, профессионалы магии и новички в этом деле. Во второй день магического форума пройдут два гала-концерта с участием звезд иллюзионного искусства из Беларуси, Польши, Эстонии, Армении и России.
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