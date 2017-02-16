В эти выходные гродненцы могут вспомнить 90-е вместе с руководителем театра «Канкан», помочь детям, купив чашечку кофе, увидеть реконструированные замки ВКЛ или старинные фотоаппараты. Кроме того, их ждут на мастер-классах, кастинге и фестивале фокусников.

Благотворительная акция «Тепло»

Где: кофейни «Просто кофе», ул. Замковая, 18, «Наша кава», ул. Замковая, 11, «Кофе Саунд», ул. Ожешко, 35 Когда: 17 февраля

17 февраля — Всемирный день спонтанного проявления доброты. В этот день у любителей кофе появится возможность не только согреться самим теплыми напитками, но и согреть тех, кому очень нужно тепло и поддержка.

50% с каждого проданного в этот день «Тепла» — горячего напитка, выбранного кофейней, — будет переведено на счет Центра «ПОРА», который занимается поддержкой людей, столкнувшихся с онкологией.

А еще своим теплом можно будет поделиться с помощью творчества: в кофейнях будут заготовки для рисования детских медалек. Эти медальки вручают маленьким онкопациентам за прохождение болезненных процедур.





Выставка «Замки Великого Княжества Литовского»

Где: Гродненский выставочный зал, ул. Ожешко, 38 Когда: 17−19 февраля, 10.00−19.00

Выставка, на которой можно увидеть виртуально восстановленные замки ВКЛ, посвящена восстановлению литовской независимости. Художники, 3D-дизайнеры, историки и археологи создали на основе старых гравюр, литографий, архивных материалов и исследований трехмерные рисунки замков.





Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 17 февраля, 19.00

Спектакль по пьесе американца Джона Патрика уже шел на сцене гродненского драмтеатра — более 20 лет назад. Но сейчас это уже совсем новое прочтение классического произведения. Это чудесная комедия о том, что каждый вынужден выбирать и каждый очень легко соблазняется на зло.



Фото: drama.grodno.by

Выставка старинной фототехники

Где: Музей городского быта Януша Парулиса, ул. Лермонтова, 25 Когда: 17−19 февраля, 10.00−21.00

Множество экспонатов фототехники ХХ века можно будет в течение ближайшего месяца увидеть в частном музее коллекционера Януша Парулиса. Кроме того, хозяин всегда готов рассказывать байки из истории города.



Фото: s13.ru

Рандеву в Новом замке

Где: Новый замок, ул. Замковая, 20 Когда: 17 февраля, 20.00

В музее подготовили развлекательно-танцевальную программу с веселыми конкурсами и тематическими площадками: игры с магазином «Кубік», импровизированное кафе от ресторана «Топаз», атмосферные фотозоны, экспресс-знакомства и шуточный загс. Приглашаются пары, а также все те, кто еще находится в поиске своей второй половинки.





Фестиваль науки «Физика вокруг нас»

Где: ГрГУ, ул. Ожешко, 22, ауд. 218 Когда: 18 февраля, 10.00−17.30

Мероприятия рассчитаны на школьников 5−11 классов, интересующихся физикой, информатикой, астрономией, электроникой и робототехникой. В программе: выступления ученых, мастер-классы по робототехнике, интерактивная демонстрация большого трансформатора Тесла, опыты с лазерами, научные фокусы с разоблачением и другое.

«Шаг за шагом» — мастер-класс из цикла «Воспитать чемпиона» для детей и родителей

Где: ул. Буденного, 48а-86 Когда: 18 февраля, 11.00−13.00

На мастер-классе можно научиться простым и полезным комплексам упражнений с теннисными мячиками, которые улучшат внимание, память, реакцию, координацию и мышление детей.

Занятия ведет Екатерина Буча — спортивный психолог и преподаватель оздоровительной физкультуры. Запись по телефону + 375 33 634−10−41





Где: ТЦ OldCity, ул. Дубко, 17 Когда: 18 февраля, 14.00−16.00

Образовательный центр «Стемлаб» приглашает ребят 2−10 классов на занятия. В рамках мастер-классов преподаватели расскажут, что в компьютерную игру Minecraft можно не только играть, но и с ее помощью научиться программировать, создавать свои игровые моды и делиться успехами с друзьями. Кроме того, дети познакомятся с роботами и узнают, как ими можно управлять. Также в программе розыгрыш призов и подарки.

Отборочный кастинг Grodno Fashion Show

Где: Колледж искусств, БЛК, 23 Когда: 18 февраля, 14.00

Участвовать могут дети старше трех лет, подростки, девушки (от 1.68 м) и парни (от 1.75 м) модельной внешности. На отборочный кастинг нужно приходить в обтягивающей одежде, которая подчеркивает фигуру. Те, кто пройдет отбор, получат возможность, после непродолжительной подготовки, выйти на профессиональный подиум в качестве модели, представляя коллекции белорусских и зарубежных дизайнеров.





Презентация книги Леонида Лавреша «Маламажэйкаўская царква»

Где: Областная библиотека им. Карского, ул. Замковая, 20 Когда: 18 февраля, 11.00

Исторический очерк, который автор представит в Гродно, рассказывает о многовековой истории уникального белорусского храма.



Фото: nn.by

Мастер-класс по изготовлению браслетов

Где: Галерея «У майстра», ул. Кирова, 8 Когда: 18 февраля, 16.00

Галерея приглашает вместе учиться делать замечательный браслеты. Количество мест ограничено. Запись по телефонам: 74−09−70, +375 29 621−09−51. Кроме того можно будет увидеть недавно открывшуюся выставку керамики Олега Ткачева «Terra Plasticus».





Спектакль «Мои 90-е»

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 18 февраля, 17.00

В эстрадном спектакле «Мои 90-е» художественного руководителя театра юмора «Канкан» Вячеслава Селицкого собраны самые интересные истории театра за 25 лет, а так же самые смешные миниатюры.





Вечер и концерт к 130-летию Владислава Толочко

Где: ул. Буденного, 48а-100 (зал во внутреннем дворике) Когда: 18 февраля, 18.00

Владислав Толочко — легендарный белорусский деятель межвоенного времени, политик, священник, писатель. В программе выступления историков, презентация книг и концерт группы «LAUDANS».

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 18 февраля, 19.00

Комедия Драматического театра — абсолютный эксклюзив, ранее пьеса вообще не переводилась на русский язык. В центре сюжета — скромная горничная Молли, которая неожиданно получает в наследство от умершего дяди акции самой влиятельной компании на рынке ценных бумаг.



Фото: drama.grodno.by

Karaoke Evening

Где: ДОМ46, ул. Лелявеля, 46 Когда: 18 февраля, 19.00−22.00

На многоязычном караоке можно будет вместе спеть песни на разных языках мира.

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 19 февраля, 16.00, 19.00

Уже четыре года в Гродно собираются лучшие иллюзионисты из разных стран, профессионалы магии и новички в этом деле. Во второй день магического форума пройдут два гала-концерта с участием звезд иллюзионного искусства из Беларуси, Польши, Эстонии, Армении и России.



