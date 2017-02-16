Фильм "Защитники" — первый громкий российский проект о супергероях. Корреспондент Sputnik Евгений Казарцев задал несколько вопросов режиссеру картины Сарику Андреасяну — о теме фильма, бюджете и сравнениями с Голливудом.

- Почему вы решили снять фильм о супергероях? Вы готовы к тому, что "Защитников" неминуемо будут сравнивать с голливудскими лентами подобного жанра?

— Идея фильма появилась давно, причем в комедийном контексте. Мы шутили: почему есть Капитан Америка, а нет Капитана Армения? Но постепенно, от шуток перешли к серьезному обсуждению — а почему же у нас все-таки нет своих супергероев? Точно помню, когда наша супергеройская вселенная начала формироваться в том виде, в котором мы ее сняли в фильме.



© Sputnik / Констанция Ждановская Пресс-конференция создателей российского блокбастера "Защитники"

Это было в 2013 году в США на съемках ленты "Ограбление по-американски". Ко мне на площадку приехал мой брат, продюсер Гевонд Андреасян и около двух недель мы подробно расписывали то, что хотели бы видеть в этом и последующих фильмах. Потом уже начали привлекать художников: с разных сторон мне скидывали эскизы героев, мы все это собирали, обсуждали и думали, как применить. Сформировалась своего рода легенда, имеющая историческую основу — холодная война, эксперименты над людьми. Так родилась концепция о том, что и в России были суперлюди, просто они скрывались потому, что так сложилась история.

Мы понимаем, что нас будут сравнивать. Но мы не пытаемся "бросить вызов Голливуду", как пишут журналисты. С нашими бюджетами и современными возможностями российского кино говорить такое — смешно. Мы просто делаем свое дело и хотим, чтобы индустрия развивалась. А именно такие большие фильмы двигают ее вперед.

- Как вам кажется, чем ваш фильм похож на западные ленты о супергероях, и чем отличается от них?

— Наш фильм — классическая супергероика. Подобное кино снимают только в Голливуде. У французов были "Ларго Винч" и серия про "Астерикса и Обелиска". Но они сделаны все-таки в другом жанре. Мы же создаем фантастический комикс, как это делает Marvel. Интерес к подобному кино в мире огромный. При этом мы не копируем голливудскую продукцию, а создаем свою мифологию, опираясь на собственный исторический культурный код.

В нашем случае — это общее советское прошлое у десятков миллионов людей. Именно поэтому у нас несколько героев, которые представляют разные республики бывшего Советского Союза.

Разумеется, мы работаем в рамках жанра, поэтому у каждого нашего героя есть определенный набор уникальных способностей с учетом ментальных архетипов. Если Арсений представляет Россию, то он превращается в медведя Арсуса — своего рода символ России, Лер управляет камнями, поскольку в Армении живописная гористая местность, Хан — восточный герой, где умело обращаются с холодным оружием, а Ксения — это красавица-славянка, родившаяся на берегах Черного моря и управляющая водной стихией.

Не буду скрывать, мы ставим перед собой задачу запустить долгоиграющую франшизу. Чтобы на вопрос: "Кто тебе больше всего нравится из супергероев?" — ребенок отвечал, например, Арсус, а не Супермен или Бэтмен.

- Вы сняли фильм при достаточном скромном бюджете. Приходилось ли экономить и от чего-то отказываться?

— Да, очень сильно. Например, мы хотели сделать сцену, в которой Арсус ведет из леса "армию" зверей. Это было бы очень круто и зрелищно, но слишком дорого! Пришлось отложить на следующие части. Сценаристы больших голливудских студий пишут максимум, на что хватает фантазии, потом продюсеры делают корректировки, но если бюджет изначально $200 миллионов, то корректировки могут быть на $20 миллионов. У нас же шаг вправо, шаг влево — расстрел.

- Вы сказали, что задачу запустить долгоиграющую франшизу. То есть у "Защитников" будет продолжение?

— Да, уже разрабатываем сценарий второй части. И там появятся герои из других национальных советских республик. То есть мифология останется та же. Возможно, один из них будет белорус…

А вообще, мы хотим создать настоящую супергеройскую вселенную. Где будут действовать герои из всех пятнадцати республик СССР. Нам кажется, что это важно и нужно. Я бы сказал, что это своего рода педагогический вопрос.

Знаете, есть очень показательная история. У моего брата старший сын — фанат Капитана Америки. Однажды он попросил в церкви поставить свечу за Капитана Америку, потому что боялся, что Железный человек ему отомстит. Это к вопросу о героях… Пока у нас не будет своих супергероев, свечи будут ставиться за Капитана Америку. Наши дети выросли на Голливуде и супергероике.

Такова идеология. А дети должны вырастать и понимать свою идентичность. Это важно! Никто не против, любите и то и другое, но хотя бы знайте, что и у нас свои супергерои есть.

- Кто идеальный зритель "Защитников"?

— Мне кажется, что фильм будет интересен и детям, которые понимают язык супергероики, и взрослым, которые помнят историю СССР. Мы попробовали сделать что-то новое для нашей индустрии, снять наш собственный супергеройский блокбастер, с нашими собственными героями, в наших родных локациях. Пусть и на основе классического для этого жанра сюжета.

Да, российская киноиндустрия еще очень далека от идеала. В год снимается порядка ста фильмов, и лишь некоторые можно назвать по-настоящему хорошими. Но так происходит не только у нас — так во всем мире! Например, в Голливуде тоже не все гладко. У них в стране производится в год несколько тысяч лент. До нас доходит 300-400, а из них хороших, дай бог, 150. Поэтому мне хочется, чтобы зритель отнесся к нашему фильму немножко лояльнее что ли.

Фильмы не производят на коленках сидя на диванах. Это огромный и тяжелый труд сотен людей. Мы вложили в "Защитников" все наши умения, все возможности. Мы начали этот путь, но кто-то же должен был его начать? И пройдя через огромное количество препятствий и достаточное количество ошибок, мы сделали наш фильм. Теперь слово за зрителем.

Фильм "Защитники" в белорусский прокат выйдет 23 февраля.