

Трудно переоценить роль монастырей в жизни нашей страны. Много веков они служили народу примером глубокой духовной жизни и благочестия. В их стенах священнослужители писали книги, открывали библиотеки, больницы, приюты, светские и духовные школы. В голодные и суровые годы предоставляли людям кров и защиту, спасали культурные ценности.

В полной мере это относится и к нашему Свято-Покровскому женскому монастырю, история которого началась в 1769 году. Века не могли не оставить на его древних стенах разрушительных отметин времени. Но сегодня он переживает свое второе рождение.

Завершены капитальный ремонт и реставрация храма и жилого комплекса монастыря. А рядом поднялись ввысь и засияли золотом куполов новые здания.

Гармонично вписались в пейзаж территории деревянные терема, исполненные в стиле древнерусского зодчества, радушные беседки, ухоженные тропинки, аллеи, фруктовые деревья и ягодные кусты, клумбы.

Можно представить, какая красота будет здесь летом. На наших глазах зримо, уверенно в городе рождается православный духовный центр, который станет его украшением и духовной опорой для многих людей.

Вместе с настоятельницей монастыря матушкой Анфисой неспешно иду по монастырским дорожкам, слушаю ее пояснения и, странное дело, будто погружаюсь в те времена, когда в мире появился Спаситель.







Вот уютная купальня под крышей, в которой смонтированы два бассейна с проточной водой. Рядом большой искусственный водоем под открытым небом, украшенный узорными деревянными кругляшами. Весной их заполнят чистейшей водой из водоносного слоя, расположенного глубоко под землей и, пожалуйста, люди, совершайте омовение под сенью православных крестов. Как когда-то это сделал Иисус Христос в Иордане.







— А чтобы верующие перед этим очистили свою душу молитвой, — говорит матушка, — рядом с водоемом мы установили часовенку.







Маленькое уютное помещение, украшенное мозаичными фресками святых, рассчитано на одного человека. Наверное, это правильно. Молитва, когда ты один стоишь лицом к Богу, имеет особую искренность и доверительность.

— Вода в жизни православного человека вообще играет особую роль, — разъясняет матушка. Вспомните слова Спасителя: “Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную”.







Поэтому рядом с центральным входом на территорию монастыря мы построили часовню в афонском стиле, в которую из-под алтаря главного храма подвели по трубам криницу, открытую и завещанную нам нашими прадедами. Это святая, целебная вода, которую мы хотим подарить людям.







Внутри здания работы почти закончены. Рабочие укладывают последние узоры мозаики в глубоких нишах, куда потечет вода, шлифуют плитку полов, подбеливают стены. На фасаде бросается в глаза яркая фреска “Чудо архистратига Михаила”. По преданию, когда у людей иссякли источники влаги, он ударил в землю копьем, и оттуда забила криница. Символично, не правда ли?

Отмечу, воду эту можно будет брать беспрепятственно и, конечно, бесплатно.

— А украсит это водное царство наш новый фруктовый сад, — продолжает между тем настоятельница. — Его мы весной разобьем рядом с купальней, когда пригреет яркое солнышко и оживет земля. Украсим беседкой, удобными скамейками, клумбами, виноградной лозой. Рядом с храмом расцветет настоящий оазис для отдыха, размышлений и духовной работы. Думаю, прихожане и наши гости оценят его по достоинству.

— От ребятишек отбоя не будет, — замечаю в ответ. — Представляете, как они будут стремиться сюда?

— Пусть, — улыбается матушка, — время, проведенное здесь, не пройдет для них даром. Каждый должен когда-то сделать первый шаг к Богу. Если это случится здесь, под сенью православных крестов, мы с сестрами будем этому только рады. Кстати, очень рассчитываем, что в этом году здание вневедомственной охраны тоже перейдет в наше распоряжение. Мы планируем развернуть в нем многопрофильный духовно-просветительный центр, открыть в нем детскую и взрослую воскресные школы, компьютерные классы, спортзал, трапезную, будем учить людей православной культуре, жить в любви и согласии между собой.

— А что будет в этом корпусе? — показываю на новое двухэтажное здание, возводимое в глубине двора. Вид у него достаточно светский…







— Когда достроим, увидите в нем и черты православного зодчества. Это будущий дом для наших гостей. В нем будут помещения для отдыха и работы, проведения встреч, семинаров, занятий.

— А пекарня?

— Обязательно. Дайте срок, накормим город вкусным монастырским хлебом и сладкой сдобой.

А потом мы вошли в храм. В его внутреннем убранстве тоже есть изменения. Появились новые иконы в киотах, под куполом сияет огнями новое, очень красивое паникадило. В правом притворе оборудована крестильная комната.







В центре купель для священного ритуала, на стенах росписи на библейские темы. Очень тепло, уютно. А когда-то…

А когда-то зимой, в пятидесятые годы прошлого века, приводила сюда меня бабушка. И сидел я здесь на деревянной лавке вместе с другими детьми, дрожа от холода, пока старушки клали земные поклоны, в том числе и за наше здоровье. В награду за терпение пожилой священник всегда приносил нам сладкий горячий чай и очень вкусную булочку. Как мы ждали это мгновение…

В центре любого большого дела всегда стоит один человек. Исключения вряд ли возможны. Так уж устроено общество. Толочину повезло. Храм в городе возрождает личность несокрушимой воли, организаторских способностей и духовной силы.

Дай Бог матушке Анфисе сил и здоровья благополучно завершить это святое дело. И избавь от зависти и людского злословия. Для нас ведь старается, вкладывая всю душу свою в возрождение православия на нашей земле.

В Священном Писании есть пророческие слова: “Ибо где сокровище Ваше, там будет и сердце Ваше…”.

Михаил ПАВЛОВ.

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