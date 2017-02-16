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Как TUT.BY в Минске спонтанную доброту искал

17.02.2017 16:33 — Новости Культуры | Tut.by  
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В День спонтанного проявления доброты корреспондент TUT.BY вышел на улицы в непривычной для себя роли: не делать добро, а искать его, в том числе и для себя. Готовы ли минчане к спонтанному проявлению доброты — смотрите в видео.

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В День спонтанного проявления доброты корреспондент TUT.BY вышел на улицы в непривычной для себя роли: не делать добро, а искать его, в том числе и для себя. Готовы ли...

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