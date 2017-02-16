В День спонтанного проявления доброты корреспондент TUT.BY вышел на улицы в непривычной для себя роли: не делать добро, а искать его, в том числе и для себя. Готовы ли минчане к спонтанному проявлению доброты — смотрите в видео.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь, это бесплатно!