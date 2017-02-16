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Поддержать белорусок на шоу "Ты супер!" можно в мобильном приложении
17.02.2017 16:40 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев — Sputnik. Отдать свой голос в поддержку белорусских участниц шоу НТВ "Ты супер!" Дарью Чернову и Анастасию Кравченю можно не только на сайте телеканала в разделе проекта, но и при помощи мобильного приложения, которое можно бесплатно загрузить в магазинах App Store и Google Play.
Читатели Sputnik также могут подержать белорусских участниц конкурса "Ты супер!" на НТВ, прислав свои видео в редакцию Sputnik Беларусь или разместив в личных аккаунтах в социальных сетях с хэштегами #ДашаТыCупер! и #НастяТыCупер! Лучшие видео будут опубликованы на
Эфир второго шоу вокального конкурса "Ты супер!" состоится на телеканале НТВ в субботу в 20:00 (по минскому времени). Трансляция шоу также будет доступна на портале
С момента основания НТВ успешно создает и развивает главные телевизионные жанры. Среди программ канала традиционно лидируют журналистские расследования, дискуссии на общественно значимые темы и, в первую очередь, новости и аналитика — основа вещания НТВ. Профессионализм коллектива НТВ признан в России и во всем мире. Ежегодно репортеры, обозреватели и ведущие НТВ получают высокие правительственные и журналистские награды. Развлекательные проекты — остросюжетные отечественные сериалы и фильмы, социальные и развлекательные программы, игровые шоу — не раз становились призерами авторитетных премий.
Sputnik Беларусь начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на белорусском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр.
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Вечером в субботу зрители смогут увидеть второй день отборочного тура НТВ, трансляция будет доступна и на сайте Sputnik в 20:00.
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