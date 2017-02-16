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Поддержать белорусок на шоу "Ты супер!" можно в мобильном приложении

17.02.2017 16:40 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 фев — Sputnik. Отдать свой голос в поддержку белорусских участниц шоу НТВ "Ты супер!" Дарью Чернову и Анастасию Кравченю можно не только на сайте телеканала в разделе проекта, но и при помощи мобильного приложения,  которое можно бесплатно загрузить в магазинах App Store и Google Play.

Поддержать белорусок на шоу "Ты супер!" можно в мобильном приложении
© Sputnik/
Sputnik и звезды Беларуси желают успеха участницам шоу "Ты супер!"

Читатели Sputnik также могут подержать белорусских участниц конкурса "Ты супер!" на НТВ, прислав свои видео в редакцию Sputnik Беларусь или разместив в личных аккаунтах в социальных сетях с хэштегами #ДашаТыCупер! и #НастяТыCупер! Лучшие видео будут опубликованы на официальной странице Sputnik Беларусь в Facebook.

Эфир второго шоу вокального конкурса "Ты супер!" состоится на телеканале НТВ в субботу в 20:00 (по минскому времени). Трансляция шоу также будет доступна на портале Sputnik Беларусь.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии.

НТВ — крупнейшая негосударственная телекомпания в России, осуществляющая федеральное вещание. С момента первого выхода в эфир в октябре 1993 года НТВ стабильно входит в тройку лидеров российского телерынка. НТВ транслируется во всех субъектах РФ, охватывая 99,2% населения. Для русскоговорящих зрителей за пределами России — в странах ближнего зарубежья, Европы и Ближнего Востока, а также в Северной Америке и Австралии — НТВ производит две международные версии — НТВ-Мир и НТВ-Америка.

С момента основания НТВ успешно создает и развивает главные телевизионные жанры. Среди программ канала традиционно лидируют журналистские расследования, дискуссии на общественно значимые темы и, в первую очередь, новости и аналитика — основа вещания НТВ. Профессионализм коллектива НТВ признан в России и во всем мире. Ежегодно репортеры, обозреватели и ведущие НТВ получают высокие правительственные и журналистские награды. Развлекательные проекты — остросюжетные отечественные сериалы и фильмы, социальные и развлекательные программы, игровые шоу — не раз становились призерами авторитетных премий.

Sputnik Беларусь начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на белорусском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр.

Sputnik Беларусь является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером в субботу зрители смогут увидеть второй день отборочного тура НТВ, трансляция будет доступна и на сайте Sputnik в 20:00.

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