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Снимки из прошлого. Под Брестом открылась выставка посмертной фотографии

17.02.2017 18:31 — Новости Культуры | Tut.by  
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16 февраля в историко-мемориальном музее «Усадьба Немцевичей» в деревне Скоки открылась выставка «Прощальная память. Посмертная фотография как часть нашей культуры».


Координатором проекта выступил Иван Чайчиц. Посмертная фотография — это практика фотографирования недавно умерших, такие фотографии стали обычным делом в XIX веке и начале ХХ-го, пишет «Брестская газета». Снимки были не как напоминание о смерти, а как трогательное воспоминание о любимых и близких людях. Маленькая дорогая вещица, кусочек бумаги, переживающий время.


Всемирная популярность посмертной фотографии пошла на спад к 1920-м годам. Этот жанр известен и в наших краях. Почти в каждой семье были такие снимки, но потом их стали уничтожать, теперь их редко найдешь в современных семейных альбомах.


Рвали и выбрасывали картинки с мертвецами потому, что уже не помнили этих людей, а семейные ценности, например, память рода, уходили в прошлое.


Но еще десять лет назад в белорусских городах и деревнях бытовал этот обычай. Прощаясь с умершим, открывали гроб перед домом, делали фотографии не только для семьи, но и для соседей. Это была часть ритуала прощания — круг скорбящих над гробом, взгляд на покойного, взгляд в объектив. И не в последнюю очередь это делалось и для потомков.


Выставка продлится до 16 марта.

 
 
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