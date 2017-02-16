Популярным Алексея Жолнера сделал интернет. В сети одно за одним стали появляться видео его необычных работ, сделанных из бумаги: например, установки «Град», которая стреляет бумажными ракетами, или бумажного органа, на котором можно исполнить музыкальное произведение. О секретах созданиях своих моделей Алексей рассказал TUT.BY.





«Турбинный полуреактивный двигатель пытался сконструировать еще в школе»

Сам Алексей относится к своей популярности спокойно и перед интервью даже ставит условие: не указывать его место работы, ведь она никак не связана с хобби. «Бумажное моделирование — это зарядка для мозга: постоянно придумываю технические задачи, которые надо решить, — говорит Жолнер и смеясь добавляет. — И совершенно не накладно: бумага довольно дешевая, можно дома заниматься. Да и гараж никакой не нужен»

Интерес к бумажным моделям появился у нашего героя с детства. Все члены семьи были связаны с образованием и прививали ему любовь к ручному труду. Дедушка учил обработке дерева и металла. Бабушка помогала создавать первые изделия из соломки и бумаги, а мама, которая работала библиотекарем, охотно выдавала сыну техническую литературу, энциклопедии и советские журналы «Юный техник». Любопытно, что теперь аналогичные издания выходят в Польше, Германии, России, но не в Беларуси.



Один из двигателей, созданных нашим собеседником.

Еще в школе Алексей клеил разные модели, образцы которых нашел на страницах издания, и даже пытался сконструировать из бумаги турбинный полуреактивный двигатель. Но знаний тогда еще было недостаточно. Уроженец Мяделя, он закончил школу, затем получил инженерную специальность, устроился на работу, и детское хобби отошло на второй план.

Но около семи лет назад Жолнер нашел в интернете форум, на котором собираются любители бумажного моделирования. После этого увлечение Алексея вспыхнуло с новой силой.

Правда, наш собеседник категорически протестует, когда его называют изобретателем. «Это полный бред!», — возмущается мужчина и объясняет свою позицию на примере бумажная установка «Град».

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По словам нашего собеседника, сама установка и шасси были сделаны еще в школе — образцы были напечатаны в журналах «Юный техник». Да и запуск ракет — вовсе не ноу-хау белоруса. В США даже проводятся соревнования по ракетному моделированию. «У нас такой отдых пока очень слабо развит», — говорит Алексей.

В чем же заслуга белоруса? По словам Жолнера, в данном случае именно он придумал, как из этой установки можно запустить ракету.

«Один белорус сделал из бумаги „Титаник“. Покрыл его лаком — и корабль выглядел как настоящий»

«Есть люди, которые намного круче, чем я, — скромно говорит Алексей. — Но они делают модели-копии автомобилей, самолетов, танков. Если их правильно сфотографировать, не отличить от настоящей. Например, пять лет назад один из пользователей форума only-paper сделал из бумаги „Титаник“. Покрыл его лаком — и корабль выглядел как настоящий. В нем даже свет горел».

Сам Жолнер начинал именно со статичных копий. Делал самолеты, автомобили, танки. Потом заинтересовался моделями, которые двигаются. Но коллег у Алексея немного. В прошлом году в Минске прошла выставка и конкурс по бумажному моделированию. В номинации, в которой свои работы представил наш собеседник, не набралось необходимого количества участников. Сравнивать его модели со статичными посчитали некорректным, поэтому он остался без награды.



Двигатели, созданные нашим собеседником.

Спрашиваю у Алексея, почему он выбрал в качестве материала именно бумагу. «Может, потому, что я слишком ленивый, чтобы делать что-то другое», — смеется собеседник и уже более серьезно добавляет: «Изделия из пластика довольно специфичны. В своей работе ты ограничен деталями, которые есть в наборе. Единственное раздолье — разрисовывать модели, нет возможности значительно изменить конструкцию».

Что касается моделей из дерева или металла, то для них нужны специальные станки и инструменты. А также особые условия, которые не так легко создать на съемной квартире, в которой живет Алексей.

Еще один аргумент в пользу бумаги — минимальные расходы. «После университета я сделал модель самоходного танка. — рассказывает собеседник. — Она была наполовину действующей: на танке стоял электрический двигатель, а привод и колеса были из бумаги и дерева. Чтобы собрать такой танк, надо распечатать листов двадцать. А вот для двигателей, которые я делал в последнее время, достаточно буквально нескольких листов».

В качестве основного инструмента Алексей в основном использует нож. «Всем, да и мне поначалу казалось, что бумагу чаще режут ножницами, — комментирует наш собеседник. — Но когда дело доходит до моделирования, ножи подходят больше. Линия получается более аккуратной».

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Опытные создатели моделей чаще всего пользуются специальными ножами (например, японскими или российскими). Работу лучше вести не на обычной поверхности, а на специальном коврике. Его материал близко к резиновому. Но нем можно спокойно вырезать, не боясь испортить поверхность.

Любопытно, что большинство моделей сделаны из обычной офисной бумаги, которой заправляют принтеры. «Чтобы некоторые детали были попрочнее, я покрываю их суперклеем, — объясняет Алексей. — Когда бумага насквозь пропитывается клеем, она становится немного похожей на пластик. По крайней мере, по свойствам и держит конструкцию. Вообще, сам лист бумаги ничего из себя не представляет. Но если сложить его гармошкой, то на него можно спокойно положить сверху пару килограммов. Если есть линия изгиба, она будет держать форму довольно хорошо».

Самое лучшее топливо? Карамельное!



Алексей запускает механизм с помощью воздуха.

Большинство моделей, которые сделал наш собеседник, миниатюрные. Одна из причин — в топливе. Разумеется, об использовании горючего топлива речи не идет. Это, как минимум, небезопасно.

Чтобы заставить свои модели двигаться, Алексей Жолнер использует поток воздуха. А для маленькой модели нужен совсем маленький объем. Важную роль играют свойство самого воздуха. Как объясняет мужчина, его модели нельзя накачивать влажным воздухом. Тогда бумага может намокнуть и покоробиться, а элементы — прилипнуть друг к другу. Поэтому Алексей приобрел специальный насос для воздушных шариков.

Задаю своему собеседнику уж совсем дилетантский вопрос. А если создать машину из бумаги в натуральную величину — реально ли, чтобы она поехала? «Если без груза — то почему бы и нет», — улыбается Алексей. По его словам, проблема заключается в прочности бумаги. «Можно ли сделать прочную конструкцию из нее? Теоретически, да, — рассуждает собеседник. — В США есть компания, которая сделали гитару с корпусом из бумаги. Вторая проблема — с источником воздуха. Может, использовать какие-то баллоны… Надо экспериментировать».

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Впрочем, в одной из своих моделей Алексей использовал не только воздух. Речь о бумажном «Граде». Чтобы узнать, какое топливо лучше, Жолнер стал экспериментировать. «Естественно, о технике безопасности я не забыл, надел специальные очки и испытывал ракеты на безлюдном пустыре, — вспоминает Жолнер. — Но все равно было довольно много неудачных пусков. Некоторые ракеты летели назад».

Почему? «Тогда я не знал, какое лучше использовать топливо и экспериментировал, — объясняет Алексей. — Например, топливо из спичек взорвалось, потому что скорость горения слишком большая. Использовать его нельзя. А вот у карамельного топлива скорость горения небольшая, и оно само довольно безопасное».

«Больше всего времени уходит на проработку плана. На обдумывание может уйти целый месяц, а то и больше»

Спрашиваю у Алексея о модели, которая вызывает особую гордость и в глубине души предполагаю, что речь пойдет об установке «Град». В конце концов, именно она принесла нашему герою наибольшую популярность! Но оказывается, что об этой установке писали лишь в русскоязычном сегменте интернета. «Наверное, на постсоветском пространстве это очень актуальная тема, — иронизирует мужчина. — Как только выложил видео в интернете, сразу появились комментарии об Украине и Донбассе. Только успевал их удалять».

По словам Жолнера, у него всего две действующие модели, связанные с военной сферой: установка «Град» и танк. Остальные его работы связаны сугубо с мирной жизнью. Как считает Алексей, в мире наибольшей популярностью пользуются его двигатели V6 и V8. Когда первое из них появилось в интернете, то за одну ночь собрало около 600 тысяч просмотров.





Как оказалось, наш собеседник больше всего гордится моделью двигателя Стирлинга. «Я убил на нее очень много нервов. — вспоминает Жолнер. — Надо было очень точно передать характеристики реального двигателя. Представьте, там должна быть практически полностью герметичная камера, в которой находится воздух. Надо было сделать две стенки, которые хорошо проводят тепло. Технически это очень сложно, но, как оказалось, все-таки реально».

Как признается Алексей, создание моделей требует серьезной самоподготовки. Например, когда он делал поршневые двигатели, то практически ничего не читал, ведь они не меняются на протяжении вот уже ста лет. А вот для создания роторного двигателя пришлось поискать специальные программы.

Но наибольшие хлопоты мужчине доставил орган. Создать такой музыкальный инструмент Алексею предложила жена. Любопытно, что супруги Жолнеры учились вместе в одной мядельской музыкальной школе. Он — на аккордеоне, она — на фортепиано.

Во время одного из разговоров супруга задумалась вслух, а реально ли сделать музыкальную шкатулку. Но создать ее не получилось. Неудачей закончилось и создание гармоники. А вот «авантюра» с органом закончилась удачей. Правда, для этого Алексею пришлось читать специальную литературу. «Например, например, на некоторых сайтах в интернете есть формулы для расчета труб, — объясняет собеседник. — Если я знаю, какая мне нужна частота звука, я могу рассчитать, какая мне нужна высота трубы, какие должны быть зазоры и так далее».

Спрашиваю у Алексея, не появились ли у него ученики. В ответ тот приводит пример из прошлого: «Когда я жил в общежитии, ко мне приходили с просьбой: научи играть на гитаре. Когда люди что-то видят, им кажется, что легко научиться. Но редко кто доводит до конца. Нужно вдохновение. Учиться играть на гитаре ко мне приходили ровно один раз, на второе занятие никто не приходил. С моделями — похожая ситуация».





Поэтому опыт Жолнера пока остается не совсем востребованным. Правда, пару человек все же сделали модели по разверткам Алексея и даже присылали видео. Впрочем, похоже, наш собеседник беспокоится об этом в последнюю очередь и уже обдумывает новые идеи. Правда, озвучивать их он пока не спешит. Как кажется со стороны, он получает настоящее удовольствие от процесса творчества. «Больше всего времени уходит на проработку плана. — говорит Алексей. — Придумать, где все будет располагаться. Какие сделать чертежи. На обдумывание может уйти целый месяц, а то и больше».