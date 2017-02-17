Круглые солнцезащитные очки британского музыканта и бывшего участника The Beatles Джона Леннона были проданы на торгах за четыре с половиной тысячи долларов. Об этом в пятницу, 17 февраля, ТАСС сообщил представитель аукционного дома Ryedale Auctioneers Ангус Эшворт.





«Интерес к лоту был большой. Его обладателем стал частный коллекционер, который сделал покупку по телефону», — рассказал он.

Леннон раздавил очки в порыве гнева в 1970-х после телефонного разговора в доме своего дяди в Лондоне. После этого музыкант выбросил очки, но его дядя, Чарли Леннон, вытащил их из мусорного ведра.

«Да, у мальчика был еще тот характер, но я подумал, что это все равно выбрасыванию денег на ветер», — объяснил дядя исполнителя.

На торгах были выставлены также другие лоты, связанные с Джоном Ленноном, например, его кожаная куртка и сделанная им литография.

Джон Леннон является одним из самых популярных музыкантов XX века. После распада The Beatles он начал сольную карьеру, но в 1980 году был убит.