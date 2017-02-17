TUT.BY продолжает отбирать для вас самые красивые и интересные фотографии в сети Instagram, которые сделаны в Могилеве и окрестностях за минувшую неделю.

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #mogilevtut!

Публикация от Olya Makovetskaya (@olya_makzi) Фев 16 2017 в 1:24 PST

Публикация от Vladzimir (@vladzimir_m) Фев 16 2017 в 10:46 PST

Публикация от Sergey (@sergey_apg) Фев 13 2017 в 8:39 PST

Публикация от Ирина Воробьева (@vorobieva_irinka) Фев 16 2017 в 5:55 PST

Публикация от Мария Шинкарева Фотограф (@mariashinkareva) Фев 14 2017 в 1:28 PST

Публикация от www.flybelarus.org (@fly.belarus) Фев 17 2017 в 2:53 PST

Публикация от Efim Chernoglaz (@efblackeye) Фев 14 2017 в 10:48 PST

Публикация от Юрченко Алеся (@yurchenkoalesya) Фев 13 2017 в 10:24 PST

Публикация от Encilat (@encilat) Фев 12 2017 в 10:16 PST

Публикация от Sergey (@sergey_apg) Фев 13 2017 в 8:37 PST