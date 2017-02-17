TUT.BY продолжает отбирать для вас самые красивые и интересные фотографии в сети Instagram, которые сделаны в Гродно и окрестностях за минувшую неделю.

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #grodnotut!

Публикация от Natalya (@nnaronskaya) Фев 16 2017 в 12:47 PST

Публикация от Tasha (@tasha_busko) Фев 16 2017 в 11:40 PST

Публикация от AnastasiaTs (@anastasiyatsybulskaya) Фев 14 2017 в 1:00 PST

Публикация от Violetta "Софушка" Nozdrina (@violettanozdrina) Фев 15 2017 в 9:21 PST

Публикация от Irina Shpak (@irina.shpak) Фев 15 2017 в 9:52 PST

Публикация от Игорь Бумбараш (@remzik7) Фев 13 2017 в 11:17 PST

Публикация от Olga Mantsevich (@olga_mantsevich) Фев 13 2017 в 12:28 PST

Публикация от @inst_vvs Фев 13 2017 в 12:08 PST

Публикация от ksenphoto (@ksenphoto) Фев 13 2017 в 11:23 PST

Публикация от @djtaller Фев 11 2017 в 3:34 PST