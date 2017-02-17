TUT.BY продолжает отбирать для вас самые красивые и интересные фотографии в сети Instagram, которые сделаны в Витебске и окрестностях за минувшую неделю.

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #vitebsktut!

Публикация от Оля (@volya_polza) Фев 17 2017 в 1:50 PST

Публикация от Igor Medyuha (@medyuha) Фев 16 2017 в 1:12 PST

Публикация от Alexandr (@omartosol) Фев 15 2017 в 11:51 PST

Публикация от @lerka_lazuko Фев 14 2017 в 11:30 PST

Публикация от ALLA N (@nau.alla) Фев 16 2017 в 12:39 PST

Публикация от Alexandr (@omartosol) Фев 16 2017 в 10:49 PST

Публикация от Тата Солнечная (@tata_ran) Янв 28 2017 в 5:30 PST

Публикация от ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ФОТО/ВИТЕБСК/РБ (@karen_exclusive) Фев 16 2017 в 7:03 PST

Публикация от A L I N A (@linavtb) Фев 14 2017 в 11:24 PST

Публикация от Юрий Велитченко (@velitchenkoyury) Фев 14 2017 в 11:32 PST