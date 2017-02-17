В этом выпуске проект « Музеи Беларуси вместе с БЕЛКАРТ » рассказывает о Дрибинском районном историко-этнографическом музее, который был основан в 1995 году. Дрибин можно по праву назвать неофициальной столицей валенок Беларуси. Почему? Ответ в нашем репортаже.





«День валенка» и орден «Юный шаповал»

Визитной карточкой Дрибинского района является шаповальство. Это технология изготовления из овечьей шерсти валяных изделий. Сотрудники музея возродили этот уникальный промысел. С 2013 года в музее даже стал проводиться «День валенка». Музейные работники в интерактивной форме рассказывают участникам мероприятия об истории возникновения валенок, дрибинских мастерах-шаповалах. В конце праздника маленьких гостей награждают орденом «Юный шаповал». Даже во время свадебных обрядов в музее женихов торжественно посвящают в шаповалы и награждают орденом дрибинского валенка.

На базе музея постоянно проводятся мастер-классы по изготовлению и украшению изделий из шерсти, где любой желающий может сделать сувениры собственными руками. Работает и любительское объединение «Катрушник», где опытные шаповалы делятся своим опытом.









Изделия из шерсти — изюминка музейной экспозиции. Шаповальству посвящен целый зал.





Кроме демонстрации самих изделий (валенок, рукавиц и шапок) в музее рассказывается, как же жили шаповалы на Дрибинщине на протяжении веков. В зале «Шаповальство Дрибинского района» можно увидеть восстановленную хату крестьянина-шаповала.









Еще в музее рассказывается, как же изготавливалась шерсть. А это был очень долгий и трудоемкий процесс. Вначале мастер перебирал шерсть, а затем тщательно раскатывал ее, как тесто. После того как основа была достаточно уплотнена, мастер придавал шерсти форму валенка — в современных условиях форма набивается, как правило, из газеты.

Следующий этап — заготовки сверху покрывались шерстью так, чтобы не было видно материи. Затем заготовки размещались на полотне так, чтобы носовая часть одной прилегала к голени другой. И потом опять начиналась обкатка шерсти.

Свалянную основу клали на ребристую доску, как можно чаще обливали горячей водой и терли до тех пор, пока валенки не будут готовы.

Убедившись, что все места проваляны, мастер выворачивал валенки наизнанку. После этого в носок валенка заталкивали колодку, а в голенище передние и задние «правидлы» — деревянные колоды для придания формы.

Последний этап — сушка валенок. Печь должна быть не очень горячая. Валенки можно сушить внутри печи, предварительно убрав весь жар. Когда валенки высохнут, их осторожно осмаливали на огне, а затем чистили щеткой из проволоки.

Язык для мастеров, который не знали даже их жены





Мастера-шаповалы придумали свой условный язык, которым они пользовались во время своих путешествий по деревням. Он получил название «катрушницкий лемезень» или «шапницкий язык». На этом дивном говоре катруха означала шапку, а лемезень — язык.

Использовался этот язык для того, чтобы держать в секрете свои переговоры, а также технологию изготовления изделий. Согласно этнографическим записям, лексический состав «катрушницкого лемезня» насчитывает 915 слов.

Этот язык хранился в строжайшем секрете. Порой его не знала даже жена шаповала. Передавали его вместе с промыслом детям.

В основном в этом языке слова образуются при помощи прибавления к белорусским словам приставок ку- или шу-, сокращения слов. Собственных склонений и спряжений лемезень не имеет. Многие слова «катрушницкого лемезеня» имеют греческое, латинское, чешское происхождение.

Вот некоторые примеры таких слов: шусень — осень, шухлеть — клеть, вислякъ — яблоко.

Кроме рассказа об истории шаповальства на Дрибинщине в музее можно узнать, как же развивался регион. В 2016 году в музее была открыта кардинально новая экспозиция.





В зале «Археологические памятники Дрибинского района» можно увидеть карту и фото археологических памятников Дрибинщины, планы раскопок, фотографии первобытных орудий труда, посуды.

Следующий зал — «История развития земель Дрибинского района» — рассказывает об истории городского поселка. Этот зал делится на две тематические части: территория района во времена ВКЛ и Речи Посполитой и Дрибинщина во времена Российской империи и войны 1812 года.





В музее есть отдельный зал «Промыслы и ремесла региона», который рассказывает, чем же занимались жители Дрибина на протяжении веков. Список традиционных ремесел необычайно широк — это и обработка дерева, льна, конопли, плетение, кузнечное дело, гончарство, пчеловодство, рыболовство.









Кроме шаповальства Дрибин славится своей ярмаркой. В зале «Ярмарочная торговля в Дрибине» можно увидеть инсталляцию регионального фестиваля «Дрибинские торжки» (на этом форуме представлены народные промыслы и ремесла). В центре зала находится ярмарочная карусель, украшенная фигурами в народных костюмах. Некоторые из костюмов подготовлены к «продаже» в «Лавке старьевщика». А по всему периметру зала находятся «купеческие лавки», где торгуют иконами, одеждой, посудой, есть и лавка старьевщика.



Адрес музея: 213 971, Могилевская область, городской поселок Дрибин, улица Советская, дом 5, телефон +375 2248 2−46−08, e-mail: dribin-museum@tut.by .

Работа экспозиции: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 10.00 до 17.00, суббота с 10.00 до 15.00, выходной день — воскресенье.

Стоимость входных билетов: посещение музея взрослым — 50 копеек, школьником — 30 копеек, услуги гида (группа до 15 человек) — 3 рубля.

Справка о проекте Организатором проекта « Музеи Беларуси с БЕЛКАРТ » выступает национальная платежная система БЕЛКАРТ при информационной поддержке TUT.BY и Министерства культуры Республики Беларусь . Проект является социальным и создан с целью популяризации музейного дела в Республике Беларусь. Его главная задача — информирование общественности о национальном и культурном наследии страны.

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