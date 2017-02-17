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Савицкий: чтобы взволновать человека, нужно самому сжечь душу

18.02.2017 12:57 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 фев – Sputnik. Одному из самых известных художников Беларуси – Михаилу Савицкому – в субботу исполнилось бы 95 лет.

Савицкий: чтобы взволновать человека, нужно самому сжечь душу
© Sputnik / Виктор Толочко
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При жизни он был удостоен множества советских и белорусских званий и наград: Народный художник СССР и Беларуси, лауреат Государственной премии СССР и трех Государственных премий Беларуси, академик Академии художеств России и Национальной академии наук Беларуси. Он награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, "Знаком Почета", премией и орденом Андрея Первозванного. Савицкий первым получил орден Франциска Скорины.

Выжил, чтобы показать то, о чем нельзя забыть

Смотреть на полотна Савицкого трудно. Очень. Выйдешь из музея, а перед тобой молчаливые фигуры умерших. Закроешь глаза, а видишь их немые вопросы. Зачем так реалистично? Но именно этим он, выжив среди тысяч замученных, и оправдал свое "везение", бескомпромиссно указывая – об этом нельзя забыть. Сколько бы лет не прошло.

Одну картину "корректировал" сам Машеров

Насколько непростым, несговорчивым был Савицкий, говорят многие, кто знал художника. А до широкой публики благодаря интервью самого Михаила Андреевича дошел факт о судьбе одной из его картин.

"Летний театр" корректировал сам первый секретарь ЦК Компартии Белорусской ССР Петр Машеров. Не известно, какие слова говорили друг другу бывшие фронтовики, однако звезду Давида художник с формы заключенного, который стоит рядом с фашистом и торопливо заглядывает в глаза, все же убрал. Хотя своего мнения не поменял и осуждал попытки выжить любой ценой.

Сам он выжил чудом. Ведь прошел через три самых страшных концентрационных лагеря. И писал правду, которую видел, пережил и замалчивание которой считал предательством.

Больше о жизни и творчестве выдающегося художника читайте на белорусской версии Sputnik>>

 
Теги: Минск
 
 
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Михаил Савицкий прошел через три самые страшные концентрационные лагеря, и писал правду, которую видел.

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