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Телефон Гитлера выставлен на аукцион в США

18.02.2017 17:04 — Новости Культуры | Tut.by  
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На аукцион выставлен красный телефон, принадлежавший лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру. Торги пройдут в США в эти выходные.


Фото с сайта аукционного дома Alexander Historical Auctions

Телефон, на задней панели которого выгравированы имя Гитлера и нацистская символика, был найден в его бункере в Берлине в 1945 году.

Телефон нашли советские солдаты, которые передали его в качестве сувенира британскому бригадному генералу сэру Ральфу Рейнеру. Телефон продает сын Рейнера.

Аукцион пройдет в городе Чесапик Сити в Мериленде.

Аукционный дом Alexander Historical Auctions заявил, что торги начнутся со 100 тысяч долларов. Но при этом организаторы надеются, что за телефон заплатят около 300 тысяч долларов.

Представитель аукционного дома назвал этот телефон «оружием массового уничтожения». Гитлер часто звонил по нему, чтобы отдать приказы, в том числе о казнях или убийствах, передает Ассошиэйтед пресс.

 
 
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На аукцион выставлен красный телефон, принадлежавший лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру. Торги пройдут в США в эти выходные.

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