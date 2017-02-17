Вслед за World Press Photo (WPP) победителей объявило жюри другого, не менее уважаемого международного конкурса фотографии Lens Culture Awards . В этом году выбор Lens Culture во многом совпал с решением жюри WPP, но не во всем. Примечательно, что среди финалистов Lens Culture — три фотографа из России.

«Лента.ру» отобрала наиболее выразительные работы из представленных на конкурс и узнала историю их создания.



Иркутский фотограф Елена Аносова отправилась исследовать родину своих предков — потомственных охотников, проживающих на реке Нижняя Тунгуска. Поселок отрезан от внешнего мира: к нему не подведены дороги, связь с цивилизацией осуществляется только с помощью вертолета. Иногда в поселок заходят дикие животные. Однажды наведался медведь-шатун, пробрался через окно в дом, а хозяевам всей семьей пришлось провести ночь на крыше. Люди дожидались утра, поскольку ночью электричества в поселке нет. В конце концов медведя убили, а его шкуру повесили на фасаде дома. Серия «Не по пути» была отмечена и жюри World Press Photo: Аносова заняла второе место в номинации «Повседневная жизнь — истории».



Жюри Lens Culture высоко оценило работу карабахского фотографа Арега Балаяна. Его серия посвящена апрельской войне в Карабахе. Балаян дни и ночи проводил с солдатами на первой линии. На фото: 18-летние призывники, которые, как указывает фотограф, за это время стали ближе друг другу, чем многие родственники.



Вьетнамка Нга в море нейлона, который пойдет на ремонт рыболовных сетей. Фото сделано в порту города Нячанга. Фотограф Алан О’Риордан удивился, что с починкой сотен сетей справляются несколько маленьких женщин. Они выполняют свою работу спокойно и методично. Фотограф, выросший в Лондоне, отмечает, что на родине он живет в вечной суете, мало общается с окружающими и воздерживается от встреч с соседями. «Для большинства зрительный контакт с незнакомцем (в Великобритании) считается опасным видом спорта», — говорит О’Риордан. Во Вьетнаме все не так. Жители страны проводят много времени на свежем воздухе и охотно контактируют с окружающими.



Немецкому фотографу Летиции Вакон 26 лет. Она занялась фотографией после того, как пережила мощное эмоциональное потрясение: потеряла любимого человека. Фотография была необходима Летиции для терапии. Через нее девушка занялась исследованием отношений между людьми. В прошлом году она посетила шотландский город Сторноуэй в регионе острова Льюис, откуда привезла холодную и выдержанную серию «В конце дня». На фото: жители города 18-летняя Холли и 21-летний Каллум. Фотограф отмечает, что на островах выбор партнера ограничен, поэтому найти подходящую пару для семейной жизни непросто.



Французский фотограф Антуан Бруй исследует быт и нравы различных социальных групп. В 2014 году он представил на конкурс проект о жизни людей в лесных массивах; на этот раз Бруй слетал в Австралию, чтобы рассказать историю жителей шахтерского городка Кубер-Педи, главной достопримечательностью которого являются подземные дома. Ниже уровня земли люди строят кафе и даже церкви. Кубер-Педи часто так и называют — подземный город.



Ребенок во время операции на головном мозге в госпитале Ле Бонер в американском городе Мемфисе. Запечатлевшая момент фотограф родом из Мемфиса. Она рассказывает, что их небольшому городку есть чем гордиться. Там располагается знаменитая усадьба Грейсленд, в которой жил Элвис Пресли, лейбл Sun Records, выпускавший пластинки звезд рок-н-ролла, река Миссисипи, сказочный зоопарк и множество мест, где можно развлечься. Несмотря на большой потенциал, Мемфис остается одним из беднейших городов в стране. «Мы боремся с высоким уровнем преступности, нищетой, голодом и детской смертностью», — говорит автор снимка. Ее серия, выведшая в финал конкурса, призвана обратить внимание на проблемы Мемфиса.



Канадская фотохудожница Виктория Сорочински показала вымирающую украинскую деревню. Она приехала в село, в котором бывала в детстве, и попыталась заснять, что от него осталось. Увиденное ее поразило. Деревня находится в удручающем состоянии, некоторые дома заброшены, молодежь разъехалась по городам, а старики доживают жизнь в нищете. Сорочински призналась, что для нее этот проект — самый личный из всех.



Японский фотограф решил поэкспериментировать и посмотреть через объектив фотоаппарата на морской город Ниигата сквозь снег и свет. В результате у него родилась серия, построенная на игре цвета, фактур и световых эффектов.



Документальный проект фотографа из Литвы о сельских общинах и подворьях страны вошел в число лучших серий конкурса по версии жюри. Литовские деревни находятся в плачевном состоянии. Молодежь массово покидает их, меняя на более комфортную жизнь в городе, отмечает автор серии. Он запечатлел поселки на грани уничтожения.



«Центр цивилизации». Лагерь кочевников-оленеводов на полуострове Ямал. Российский фотограф Владимир Алексеев посвятил целую серию быту оленеводов в полярных районах страны. Алексеев с 2008 года является постоянным автором журнала National Geographic в России. По итогам своих путешествий он написал книгу «Планета в кадре. Смотрим сердцем».



Австрийский фотограф Стефан Клеибовитз полюбил контрастную во всех смыслах слова Африку. Однажды он уже представил серию, в которой рассказал, как африканцы умеют радоваться жизни невзирая на нищету. В этот раз он презентовал «Портреты континента». Это истории детей и подростков, которым живется несладко, но они продолжают искать для себя новые смыслы. На снимке — 17-летний Абдул из Сьерра-Леоне. Он сирота, провел четыре года в тюрьме строгого режима. Сейчас учится в школе и верит, что его лучшее время еще впереди.



Лошадь, убитая снайпером «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России) в местности на юге от Мосула. Датский фотограф показал в конкурсных фото, во что террористы превратили иракские города.



Посетитель интернет-кафе в Китае. Не секрет, что игромания в Китае стала большой общественной проблемой. Молодежь одержима компьютерными играми и буквально живет в интернет-кафе. Фотограф в деталях показал изнурительные будни подростков, большую часть жизни проводящих с мышкой в руках.



Парижские предместья по атмосфере далеки от гламурного центра. По ощущению фотографа, с каждым годом они становятся все более футуристичными, напоминая сцены из фильма «Альфавилль» Жана-Люка Годара. Сходство с картиной показалось ему настолько явным, что он так и назвал эту фотосерию.



Будущая мать Эбигейл Санчес ждет осмотра у врача в столице Сальвадора. Снимок является частью серии о жестоких буднях в Сальвадоре, которые сопровождаются убийствами (страна имеет самый высокий в мире показатель по количеству убийств), грабежами и бытовым насилием.



В 2017 году фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Валерий Мельников уже получил награду World Press Photo за снимок «В последнюю секунду», сделанный в Донбассе. Теперь приза удостоился его репортаж из Сирии, где война не прекращается уже пять лет. По официальным данным, за это время в стране погибли 220 тысяч человек и около 5 тысяч пропали без вести. На фото: родственники скорбят по жертвам теракта в Хомсе, лишившего жизни более сотни человек.



«Первый акт». Мексиканский фотограф Таня Клеи представила на Lens Culture серию собственных портретов. Естественного в этом проекте мало: фотохудожница активно экспериментировала с образами и цветами, придерживаясь при этом предельного минимализма. Серия пронизана ощущением одиночества и отчаяния, а местами истерией. Именно этого и добивалась автор. Она хотела продемонстрировать, как современный человек ломается под гнетом навязанных обществом установок об идеальной жизни и внешности, а в результате страдает от депрессий, синдрома дефицита внимания, гиперактивности, выгорания и биполярных расстройств.



В Южном Судане буквально идет война за скот. В последнее время там было украдено около 35 тысяч голов скота. Угонщиков волов в стране просто убивают, поэтому животных охраняют с оружием в руках. За год погибли больше двух тысяч скотокрадов.



Белый медведь в сингапурском зоопарке. Фото сделано Аллой Соколовой, которая подавала заявку на участие от Франции.

«Благодарность» шведского фотографа Натаниэля Йоханссона.