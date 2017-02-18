Работа судебных экспертов знакома нам по популярным криминальным сериалам и скандальным ток-шоу. Сколько отпечатков пальцев, оставленных преступниками, выявили в прошлом году витебские эксперты-криминалисты? Как часто витебляне обращаются в Госкомитет судебных экспертиз для установления отцовства? А сколько человек в день приходит, чтобы «снять побои»? Проверьте свои знания и догадки с помощью теста. Уверены, заодно вы узнаете много интересных фактов о работе экспертов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Какие документы чаще всего подделывают и за сколько времени можно узнать голос по записи? Тест Как часто витебляне обращаются в Госкомитет судебных экспертиз для установления отцовства? А сколько человек в день приходит, чтобы "снять побои"? Проверьте свои...