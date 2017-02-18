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Реконструкция археологического музея "Берестье" начнется весной

19.02.2017 09:40 — Новости Культуры | Tut.by  
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Реконструкция археологического музея «Берестье» начнется весной, сообщил БЕЛТА заместитель начальника управления культуры главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского облисполкома Вячеслав Гарбузов.

«Проведение работ по реконструкции музея предусмотрено распоряжением президента „О подготовке к празднованию 1000-летия г. Бреста“. Обновленный музей может стать точкой, где начнется празднование юбилея, поскольку именно на этом месте размещался старый город», — отметил Вячеслав Гарбузов.

Уже разработана проектно-сметная документация. Объявлен тендер на выбор генподрядной организации, которая будет выполнять строительные работы. Реконструкция будет проведена в несколько этапов. В нынешнем году на ремонт музея потребуется 644 тысяч рублей. Весной специалисты приступят к замене стеклянных витражей на фасадах павильона. На следующем этапе планируется проведение капитального ремонта здания. В частности, планируется укрепить откосы, усовершенствовать дренажную систему, благоустроить территорию, где появятся зоны для интерактивных занятий. Полностью «Берестье» обновится к 2019 году.

Преобразится и постоянная экспозиция музея, которая открылась еще в 1982 году. Для этого разработано несколько концепций. Специалисты предлагают сделать для посетителей более глубокое погружение в атмосферу древнего города. Также есть идея создать площадки для проведения музейно-педагогических занятий.

С момента открытия археологического музея его посетили более 3,2 миллионов туристов из-за рубежа и различных регионов Беларуси. Только в прошлом году в «Берестье» побывали около 54,5 тысяч человек.

 
 
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В нынешнем году на ремонт музея потребуется 644 тысяч рублей.

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