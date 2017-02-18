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Полиция Дубая взяла с российской модели обещание не рисковать жизнью после съемки на небоскребе

19.02.2017 10:14 — Новости Культуры | Tut.by  
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Полиция ОАЭ взяла с петербургской модели Виктории Одинцовой, снявшейся в экстремальной фотосессии на крыше небоскреба в Дубае, обещание не рисковать своей жизнью. Об этом сообщает Reuters.

По словам заместителя начальника полиции Дубая Халиля Ибрагима аль-Мансури, 23-летняя Одинцова была вызвана в правоохранительные органы, чтобы подписать бумагу, в которой она обязывается «не повторять какие-либо опасные шаги, которые могли бы поставить под угрозу ее жизнь в Дубае».

«То, что сделала эта молодая россиянка, опасно для ее жизни», — заявил аль-Мансури, отметив, что жители эмирата не должны заниматься экстримом, не приняв мер предосторожности и не получив разрешения со стороны властей.

Виктория Одинцова привлекла внимание СМИ и интернет-пользователей после того, как опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео экстремальной фотосессии на крыше дубайского небоскреба Башня Кайан.

С момента публикации ролик набрал свыше 500 тысяч просмотров. При этом некоторые пользователи осудили девушку за бессмысленный риск.

 
 
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23-летняя Одинцова была вызвана в правоохранительные органы, чтобы подписать бумагу, в которой она обязывается "не повторять какие-либо опасные шаги, которые могли...

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