Полиция ОАЭ взяла с петербургской модели Виктории Одинцовой, снявшейся в экстремальной фотосессии на крыше небоскреба в Дубае, обещание не рисковать своей жизнью. Об этом сообщает Reuters .

По словам заместителя начальника полиции Дубая Халиля Ибрагима аль-Мансури, 23-летняя Одинцова была вызвана в правоохранительные органы, чтобы подписать бумагу, в которой она обязывается «не повторять какие-либо опасные шаги, которые могли бы поставить под угрозу ее жизнь в Дубае».

«То, что сделала эта молодая россиянка, опасно для ее жизни», — заявил аль-Мансури, отметив, что жители эмирата не должны заниматься экстримом, не приняв мер предосторожности и не получив разрешения со стороны властей.

Виктория Одинцова привлекла внимание СМИ и интернет-пользователей после того, как опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео экстремальной фотосессии на крыше дубайского небоскреба Башня Кайан.

Публикация от Viki Odintcova (@viki_odintcova) Фев 3 2017 в 7:12 PST

С момента публикации ролик набрал свыше 500 тысяч просмотров. При этом некоторые пользователи осудили девушку за бессмысленный риск.