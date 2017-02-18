﻿ ТОП фактов про китов. Плавающая и поющая восьмиэтажка без ушей и с 9 ударами сердца. 21.by
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ТОП фактов про китов. Плавающая и поющая восьмиэтажка без ушей и с 9 ударами сердца

19.02.2017 16:27 — Новости Культуры | Tut.by  
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Ко Всемирному дню китов TUT.BY собрал самые интересные факты о самых больших млекопитающих на Земле. Оказалось, что в нашем классе петь умеем только мы, люди, и киты. Их мозг спит попеременно: сначала одно полушарие, потом другое. Эти и многие другие факты смотрите в нашем видео.

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Теги: Минск
 
 
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Ко Всемирному дню китов TUT.BY собрал самые интересные факты о самых больших млекопитающих на Земле. Оказалось, что в нашем классе петь умеем только мы, люди, и киты. Их...

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