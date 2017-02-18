Ко Всемирному дню китов TUT.BY собрал самые интересные факты о самых больших млекопитающих на Земле. Оказалось, что в нашем классе петь умеем только мы, люди, и киты. Их мозг спит попеременно: сначала одно полушарие, потом другое. Эти и многие другие факты смотрите в нашем видео.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

