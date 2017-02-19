МИНСК, 19 фев — Sputnik. Главный приз 67-го Берлинского кинофестиваля — "Золотой медведь" — получил венгерский фильм "О теле и душе" женщины-режиссера Ильдико Эньеди, об этом сообщается на официальном сайте "Берлинале".

Действие фильма "О теле и душе" происходит на скотобойне в Будапеште, где разворачивается "красивая история любви". Венгерка Ильдико Эньеди сняла свой последний полнометражный фильм в 1998 году ("Симон Волхв"), а в 1989 году за фильм "Мой ХХ век" она получила "Золотую камеру" Каннского кинофестиваля.



© REUTERS Toby Melville Мюзикл "Ла-ла Ленд" получил премию BAFTA как лучший фильм

"Серебряного медведя" за режиссуру получил финн Аки Каурисмяки за картину "Другая сторона надежды". Лента была в фаворитах у критиков, но получила неофициальное второе место. При этом сам Каурисмяки не стал подниматься на сцену за наградой, а лишь приподнялся со своего места в зале.

Польский фильм "След зверя" Агнешки Холланд получил приз Альфреда Бауэра за открытие новых перспектив в киноискусстве. Румынская картина "Ана, моя любовь" была отмечена за художественный вклад монтажера Даны Бунеску.

"Фантастическая женщина" чилийского автора Себастьяна Лелио получил приз за сценарий. Лучшей актрисой признана кореянка Ким Мин Хи за роль в ленте режиссера Хон Сан Су "Одна ночью на пляже". Лучшим актером назван Георг Фридрих в немецком фильме "Светлые ночи" режиссера Томаса Арслана. Гран-при жюри удостоена мелодрама "Фелисите" о певице из Киншасы сенегальского режиссера Алена Гомиса.

Берлинский кинофестиваль проводится с 1951 года, это третий по значимости кинофорум мира после Каннского и Венецианского фестивалей. Председателем жюри нынешнего форума был Пол Верхувен.