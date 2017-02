Вокалист и основатель легендарной американской группы Nirvana Курт Кобейн мог бы сегодня отпраздновать свой 50-летний юбилей. А еще в этом году еще и 30-летие коллектива, песни которого стали знаковыми для нескольких поколений всего мира.



rollingstone.com

Идеей собрать свою группу и играть панк Кобейн загорелся еще в 14 лет, но его представления о панке были как о музыке из трех аккордов и с крикливым вокалом. В итоге команда, в которой Кобейн играл на гитаре и пел, записала три студийных альбома и несколько хитов, известных уже 30 лет. Только второй альбом группы — Nevermind, вышедший в 1991 году, — принес всемирную популярность, хитами стали не те песни, на которые Кобейн делал ставку. Жизнь Nirvana прекратилась вместе с жизнью Курта Кобейна, который 8 апреля 1994 года выстрелил себе в рот.

Памятник Кобейну в его родном городе Абердине появился только в 2011 году, при этом местный совет отказался назвать его имененем мост, потому что певец увлекался наркотиками, а такое посвящение испортить репутацию всего города.

К юбилею легендарного Курта Кобейна TUT.BY собрал топ-5 клипов Nirvana.

Smells Like Teen Spirit

Come As You Are

Lithium

The man who sold the world

Polly