﻿ Сегодня Курту Кобейну исполнилось бы 50, легендарной Nirvana в этом году - 30. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сегодня Курту Кобейну исполнилось бы 50, легендарной Nirvana в этом году - 30

20.02.2017 06:49 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вокалист и основатель легендарной американской группы Nirvana Курт Кобейн мог бы сегодня отпраздновать свой 50-летний юбилей. А еще в этом году еще и 30-летие коллектива, песни которого стали знаковыми для нескольких поколений всего мира.


rollingstone.com

Идеей собрать свою группу и играть панк Кобейн загорелся еще в 14 лет, но его представления о панке были как о музыке из трех аккордов и с крикливым вокалом. В итоге команда, в которой Кобейн играл на гитаре и пел, записала три студийных альбома и несколько хитов, известных уже 30 лет. Только второй альбом группы — Nevermind, вышедший в 1991 году, — принес всемирную популярность, хитами стали не те песни, на которые Кобейн делал ставку. Жизнь Nirvana прекратилась вместе с жизнью Курта Кобейна, который 8 апреля 1994 года выстрелил себе в рот.

Памятник Кобейну в его родном городе Абердине появился только в 2011 году, при этом местный совет отказался назвать его имененем мост, потому что певец увлекался наркотиками, а такое посвящение испортить репутацию всего города.

К юбилею легендарного Курта Кобейна TUT.BY собрал топ-5 клипов Nirvana.

Smells Like Teen Spirit

Come As You Are

Lithium

The man who sold the world

Polly

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вокалист и основатель легендарной американской группы Nirvana Курт Кобейн мог бы сегодня отпраздновать свой 50-летний юбилей. А еще в этом году еще и 30-летие...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Анджелина Джоли - о геноциде в Камбодже, Брэде Питте и Трампе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика