﻿ Умерла исполнительница главной роли в фильме "Девушка без адреса" Светлана Карпинская. 21.by
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Умерла исполнительница главной роли в фильме "Девушка без адреса" Светлана Карпинская

20.02.2017 00:25 — Новости Культуры | Tut.by  
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Светлана Карпинская. Фото: lichnaya-zhizn.ru

Народная артистка России Светлана Карпинская, исполнившая главную роль в художественном фильме «Девушка без адреса», скончалась на 80-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на петербургский Театр Комедии имени Н.П.Акимова, где актриса проработала более 50 лет.

Карпинская в 1958 году снялась в комедии Эльдара Рязанова «Девушка без адреса», когда училась на филологическом факультете Ленинградского университета. После этого она решила оставить университет и пойти в актрисы. Ее приняли сразу на второй курс Ленинградского государственного института театра, музыки и кино.

На сцене Театра Комедии Карпинская сыграла более 50 ролей, начав с принцессы в пьесе «Тень» Евгения Шварца и Николая Акимова. Затем она исполнила роли в спектаклях Петра Фоменко, Романа Виктюка и других режиссеров. Кроме того, Карпинская снялась в более чем 20 фильмах.

 
 
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Карпинская в 1958 году снялась в комедии Эльдара Рязанова "Девушка без адреса", когда училась на филологическом факультете Ленинградского университета.

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