|
Красный телефон Гитлера продали за 243 тысячи долларов
20.02.2017 08:20 — Новости Культуры | Tut.by
Личный телефон Адольфа Гитлера ушел с молотка на аукционе в США за 243 тысячи долларов. Торги провел аукционный дом Alexander Historical Auctions (Чесапик-сити, штат Мэриленд) в воскресенье, 19 февраля. Об этом
Имя покупателя аппарата, по которому Гитлер отдавал приказы, не раскрывается.
Оценочная стоимость лота
Телефон находился в бункере Адольфа Гитлера в Берлине и использовался для связи последние два года Второй мировой войны. Он изготовлен из черного бакелита, корпус был покрашен красной краской, декорирован свастикой и именем Гитлера. В мае 1945 года, после капитуляции нацистской Германии и самоубийства Гитлера, советские военные подарили устройство британскому офицеру связи Ральфу Рейнеру. Когда тот умер в 1977 году, телефон унаследовал его сын Рейнульф.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Имя покупателя аппарата, по которому Гитлер отдавал приказы, не раскрывается.
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии