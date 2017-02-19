МИНСК, 20 фев – Sputnik. Вокалист и гитарист легендарной американской рок-группы Nirvana Курт Кобейн родился 50 лет назад.

Вокалист и гитарист американской рок-группы Nirvana Курт Дональд Кобейн (Kurt Donald Cobain) родился 20 февраля 1967 года в городе Абердин, штат Вашингтон, США. Его отец работал автомехаником, мать была официанткой. Когда Курту исполнилось девять лет, его родители развелись.

Сначала Курт жил с отцом, но вскоре после его женитьбы не поладил с мачехой и ее двумя детьми. В это же время он увлекся игрой на гитаре, которую получил в подарок от своего дяди.

В 1982 году он ушел жить к матери, но через некоторое время оставил и ее из-за неприятия отчима. В 1984 и 1985 годах он жил у друзей, скитался, имел проблемы с законом.

Вскоре Кобейн открыл для себя панк-музыку и принял решение создать собственный музыкальный коллектив. В поисках единомышленников он познакомился с участниками абердинской команды Melvins, сочетавшей в своей музыке элементы панка и хард-рока. В компании Melvins Кобейн подружился с Кристом Новоселичем, который впоследствии стал басистом группы Nirvana.

В 1985 году Кобейн организовал группу, получившую название Fecal Matter. Коллектив не имел успеха и вскоре был расформирован.

В декабре 1987 года в Абердине Курт, Крист и барабанщик Аарон Буркхард создали группу Nirvana.

В июне 1989 года на независимом лейбле Sub Pop группа выпустила альбом Bleach. После этого коллектив отправился в месячное турне по США.

В 1990 году у группы появился новый ударник — Дэйв Грол, а в сентябре 1991 года был издан второй альбом Nirvana — Nevermind. Через месяц после выпуска альбом удостоился платинового диска. Благодаря этому альбому группа стала знаменитой, а по миру покатилась волна "нирваномании".

Nevermind ознаменовал собой укрепление нового стиля альтернативной музыки — грандж. В 1992 году альбом возглавил американские хит-парады. Заглавная дорожка Smells Like Teen Spirit вошла в десятку лучших песен британского хит-парада.

Nevermind, который разошелся тиражом в 10 миллионов экземпляров, критики называют одним из лучших альбомов в истории музыки.

Третий и последний студийный альбом, получивший название In Utero, группа выпустила в сентябре 1993 года.

В октябре Nirvana отправилась в большой тур по Северной Америке, в ноябре 1993 года выступала на акустическом шоу MTV Unplugged в Нью-Йорке.

После концерта 1 марта 1994 года в зале Terminal Eins в Мюнхене Кобейн заболел бронхитом и тяжелым ларингитом. Еще одно шоу, которое должно было состояться в том же зале на следующую ночь, отложили. Утром 4 марта в Риме Кобейн был найден без сознания в комнате отеля, и его отвезли в больницу. Гастроли, включая многочисленные концерты в Великобритании, были отменены.

В последующие недели дала о себе знать давняя зависимость Кобейна от героина. Друзья уговорили музыканта отправиться в реабилитационную клинику, однако уже через несколько дней он сбежал из больницы и улетел в Сиэтл.

8 апреля 1994 года Кобейн был найден мертвым в своем доме в Сиэтле. По версии следствия, 5 апреля 1994 года он, находясь под воздействием наркотиков, покончил жизнь самоубийством. Музыкант оставил предсмертную записку, в которой обратился к многочисленным поклонникам и родным.

10 апреля 1994 года в Сиэтле состоялась публичная церемония прощания с музыкантом, на которой присутствовали 7 тысяч человек.

Часть его праха была рассеяна в буддистском храме в Нью-Йорке, другая — на реке рядом с его домом в штате Вашингтон, а последняя часть вместе с локоном его волос хранилась в доме его вдовы Кортни Лав, у которой в 2008 году она была украдена.

Группа Nirvana является обладательницей многих музыкальных наград и премий. Среди них MTV Video Music Awards, BRIT Awards и American Music Awards. В 1996 году концертный акустический альбом группы MTV Unplugged In New York удостоился премии "Грэмми" в номинации "Лучшее исполнение альтернативной музыки". По всему миру было продано более 62 миллионов альбомов Nirvana.