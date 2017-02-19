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В Копыльской ДШИ состоялось выступление солиста Белгосфилармонии Павла Кухты
20.02.2017 — Новости Культуры | Слава працы (Копыль)
В Копыльской детской школе искусств состоялось выступление белорусского гитариста, лауреата республиканских и международных конкурсов, солиста Белгосфилармонии Павла Кухты (на снимке).
В актовом зале ДШИ собрались ученики, их преподаватели, чтобы услышать виртуозную игру музыканта. В программе сыграны произведения композиторов различных стилей и эпох. Между исполненными композициями артист беседовал с детьми, рассказывал об известных людях, сделавших весомый вклад в искусство игры на гитаре. Также он рассказал о своем инструменте и его музыкальных свойствах. Павел Кухта подчеркнул, что знание истории музыки — это главный и важный шаг для каждого музыканта.
Павел Кухта с 2002 года ведет активную концертную деятельность. Нужно отметить, что его гитарное виртуозное исполнение слушали и оценивали в Венгрии, Сербии, Германии, Италии, Австрии, Израиле, Франции, Чехии и множестве других стран. Поэтому во время мероприятия дети не только наслаждались блестящей игрой на гитаре, но и внимательно следили за виртуозным исполнением.
Павел ШЕИН
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В Копыльской детской школе искусств состоялось выступление белорусского гитариста, лауреата республиканских и международных конкурсов, солиста...
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