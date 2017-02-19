﻿ Масленица, драники и красавица-горничная. В сети появился новый позитивный ролик о Беларуси. 21.by
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Масленица, драники и красавица-горничная. В сети появился новый позитивный ролик о Беларуси

20.02.2017 12:42 — Новости Культуры | Tut.by  
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Видео было создано по заказу гида по Беларуси Vetliva. Этот проект компании «Центркурорт». Vetliva представляет собой онлайн-сервис по бронированию и каталог туристических услуг, который специализируется на отдыхе и туризме в нашей стране.

Ролик представляет Беларусь глазами двух иностранцев (парня и девушки), которые празднуют Масленицу, дегустируют драники, наблюдают за рыцарскими боями, фотографируют белорусскую природу. А парень-турист слушает, как горничная его отеля поет «Купалінку».

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Видео было создано по заказу онлайн-сервис по бронированию и каталог туристических услуг Vetliva.

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