Видео было создано по заказу гида по Беларуси Vetliva. Этот проект компании «Центркурорт». Vetliva представляет собой онлайн-сервис по бронированию и каталог туристических услуг, который специализируется на отдыхе и туризме в нашей стране.

Ролик представляет Беларусь глазами двух иностранцев (парня и девушки), которые празднуют Масленицу, дегустируют драники, наблюдают за рыцарскими боями, фотографируют белорусскую природу. А парень-турист слушает, как горничная его отеля поет «Купалінку».

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