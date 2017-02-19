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Народный календарь. Как правильно провести Масленицу
20.02.2017 15:34 — Новости Культуры | Tut.by
Сегодня началась Масленица, или как говорили в Беларуси Камаедзіца. Наши предки
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Сегодня началась Масленица, или как говорили в Беларуси Камаедзіца. Наши предки в этот период пекли "камы", устраивали гулянья и провожали зиму. Уже на следующей...
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