Сегодня началась Масленица, или как говорили в Беларуси Камаедзіца. Наши предки в этот период пекли "камы", устраивали гулянья и провожали зиму. Уже на следующей неделе начнется великий пост: у православных в понедельник, 27 февраля, у католиков - в среду, 1 марта. Пока же время проводов зимы: пусть будет весело и вкусно.

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