

В Кохановском государственном профессиональном лицее сельскохозяйственного производства прошел военно-спортивный праздник “К службе воинской готов!”, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

До начала соревнований мы пообщались с капитанами команд. Андрей Крачковский, капитан команды “СССР”, учится на третьем курсе, получает специальность тракториста, слесаря, водителя категории “С”. Капитаном на конкурсе второй год. Увлекается футболом. Андрей считает, что такие мероприятия полезны и важны для физической подготовки перед службой в армии.

Юрий Афанасьев — учащийся первого курса. Впервые стал капитаном команды “Медведи”. Живет в городском поселке Бобр. После окончания одиннадцати классов решил получить права тракториста и водителя грузового автомобиля. Учиться ему нравится. Занятия проходят интересно, хорошие условия проживания в общежитии. В спорте предпочитает занятия по тяжелой атлетике. Основательная спортивная подготовка, по его мнению, очень нужна в армии.

Начался праздник с общего построения и представления команд. Председатель жюри — заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ирина Викторовна Бусько — поздравила ребят с наступающим праздником, пожелала всем удачи.

Руководитель физвоспитания Сергей Алексеевич Стрельцов познакомил ребят с порядком проведения мероприятия и объявил первые результаты соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров. Первое место занял Павел Дашкевич, он набрал 19 очков. На втором месте Виталий Саян — 11 очков. На третьем месте оказался Сергей Цыбульский, у него 8 очков.

Упорно состязались команды лицеистов в перетягивании каната, челночном беге с поражением цели, подтягивании на перекладине, жиме гири в 16 килограммов, соревновались в меткости (дартс), одевании противогазов. Каждый из участников старался не подвести своих товарищей, принести команде как можно больше очков. Успешные выступления юношей вызывали бурные аплодисменты и ободряющие возгласы болельщиков.

Завершил соревнования интеллектуальный конкурс “Эрудит”, в котором определились лучшие знатоки воинских званий по отличительным знакам на погонах.

И вот волнующая и долгожданная минута объявления победителя. Им оказалась команда “Медведи”. Под аплодисменты зрителей капитану были вручены диплом и ценный подарок. Ребята, отличившиеся в других видах состязаний, стали обладателями дипломов и ценных подарков от отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, ДОСААФ, Толочинского районного комитета ОО “БРСМ”.

Елена СЕРЕДА.











































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