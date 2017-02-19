﻿ Пятая бригада «Корольков» сработала на «отлично». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Пятая бригада «Корольков» сработала на «отлично»

20.02.2017 11:03 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
Размер текста:
A
A
A

Пятая бригада «Корольков» сработала на «отлично»
Новый год для коллектива МТФ «Бригада №5 Толочин» ОАО «Корольки» (заведующая Ольга Владимировна Язвинская) начался удачно. По итогам января он занял первое место в районе по производству молока.

Прирост валового производства молока к соответствующему уровню прошлого года здесь составил 132,3 процента. Всего же надой от 309 голов закрепленного дойного стада превысил 159  тонн  молока при среднем удое на корову за прошлый месяц в 516 килограммов. Молоко на ферме реализовывалось только сортом «экстра».

Лучшими операторами машинного доения в районе признаны сестры  Елена Николаевна Ветошкина и Анжела Николаевна Воронович с этой фермы. Елена Ветошкина, молодая доярка, работает всего 7 месяцев. Средний удой на корову у нее составил за месяц 518 килограммов молока, у Анжелы Воронович, в животноводстве она с 1995 года, — 481 килограмм.

Победителей районного соревнования поздравили начальник  райсельхозпрода Сергей Викторович Колесников и председатель райкома профсоюза работников АПК Татьяна Николаевна Пильщикова с вручением почетных грамот, денежных премий  и подарка.

Мария ХМЕЛЮК.

Все новости

Другие статьи рубрики

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый год для коллектива МТФ «Бригада №5 Толочин» ОАО «Корольки» (заведующая Ольга Владимировна Язвинская) начался удачно. По итогам января он занял первое место в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Легендарная Nirvana: 50 лет назад родился Курт Кобейн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика