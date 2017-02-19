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Пятая бригада «Корольков» сработала на «отлично»
20.02.2017 11:03 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
Прирост валового производства молока к соответствующему уровню прошлого года здесь составил 132,3 процента. Всего же надой от 309 голов закрепленного дойного стада превысил 159 тонн молока при среднем удое на корову за прошлый месяц в 516 килограммов. Молоко на ферме реализовывалось только сортом «экстра».
Лучшими операторами машинного доения в районе признаны сестры Елена Николаевна Ветошкина и Анжела Николаевна Воронович с этой фермы. Елена Ветошкина, молодая доярка, работает всего 7 месяцев. Средний удой на корову у нее составил за месяц 518 килограммов молока, у Анжелы Воронович, в животноводстве она с 1995 года, — 481 килограмм.
Победителей районного соревнования поздравили начальник райсельхозпрода Сергей Викторович Колесников и председатель райкома профсоюза работников АПК Татьяна Николаевна Пильщикова с вручением почетных грамот, денежных премий и подарка.
Мария ХМЕЛЮК.
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