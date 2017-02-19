Решение, согласно которому представители двух творческих объединений не имеют никаких льгот и считаются тунеядцами, вступило в силу еще 17 февраля.

Постановление Министерства культуры было принято 30 января 2017 года. Его подписал руководитель ведомства Борис Светлов.

В постановлении был определен перечень творческих союзов, которые освобождаются от уплаты налога на «тунеядцев». Это Белорусская гильдия актеров кино, Союз писателей Беларуси, oбщественное объединение «Фотоискусство», а также следующие объединения: Белорусские союзы архитекторов, дизайнеров, журналистов, кинематографистов, композиторов, литературно-художественных критиков, мастеров-народного творчества, музыкальных деятелей, театральных деятелей и художников.

Любопытно, что в этот список не вошли Союз белорусских писателей, ПЭН-центр и Белорусская ассоциация журналистов. Любопытно, что организации, близкие им по роду деятельности — соответственно, Союз писателей Беларуси и Белорусский союз журналистов — получили государственную поддержку. Хотя до недавнего времени под действие «налога на тунеядство» не попадали все представители творческих союзов.

Добавим, что членом Союза белорусских писателей является 68-летняя Светлана Алексиевич. То есть если бы нобелевский лауреат по литературе была бы моложе 55 лет, она также была бы вынуждена платить налог.