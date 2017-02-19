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Неработающих членов Союза белорусских писателей и ПЭН-центра причислили к тунеядцам
20.02.2017 16:52 — Новости Культуры | Tut.by
Решение, согласно которому представители двух творческих объединений не имеют никаких льгот и считаются тунеядцами,
Постановление Министерства культуры было принято 30 января 2017 года. Его подписал руководитель ведомства Борис Светлов.
В постановлении был определен перечень творческих союзов, которые освобождаются от уплаты налога на «тунеядцев». Это Белорусская гильдия актеров кино, Союз писателей Беларуси, oбщественное объединение «Фотоискусство», а также следующие объединения: Белорусские союзы архитекторов, дизайнеров, журналистов, кинематографистов, композиторов, литературно-художественных критиков, мастеров-народного творчества, музыкальных деятелей, театральных деятелей и художников.
Любопытно, что в этот список не вошли Союз белорусских писателей, ПЭН-центр и Белорусская ассоциация журналистов. Любопытно, что организации, близкие им по роду деятельности — соответственно, Союз писателей Беларуси и Белорусский союз журналистов — получили государственную поддержку. Хотя до недавнего времени под действие «налога на тунеядство»
Добавим, что членом Союза белорусских писателей является 68-летняя Светлана Алексиевич. То есть если бы нобелевский лауреат по литературе была бы моложе 55 лет, она также была бы вынуждена платить налог.
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Решение, согласно которому представители двух творческих объединений не имеют никаких льгот, вступило в силу еще 17 февраля.
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