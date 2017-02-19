МИНСК, 20 фев — Sputnik, Мария Шелудякова. В Москве появится Дом национальных литератур на базе Литературного института имени Горького. Российский вуз подготовит специалистов для профессионального перевода художественной литературы с языков стран бывшего СССР на русский язык.



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По итогам совместного заседания Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку, которое состоялось в декабре, президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о создании Дома национальных литератур в Москве до 31 марта.

Время собирать камни

В советские времена литературный институт был центром многонациональной советской литературы. Кроме того, отметил ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов, многие современные писатели на постсоветском пространстве являются выпускниками именно этого вуза.

"Литературный институт создает кафедру художественного перевода наподобие кафедры художественного перевода языков народов СССР, существовавшей в советские времена. В 1990-е годы эта практика была утрачена. Было время разбрасывать камни, а сейчас время собирать", — рассказал он.

Отмечается, что на данный момент проект остается без государственного финансирования и реализуется исключительно за счет литературного института. В настоящее время идут переговоры с белорусскими вузами, а также планируется сотрудничество с учебными заведениями Казахстана и других государств Центральной Азии.



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Литература не должна быть средством противостояния

Варламов призвал более рачительно относиться к литературному наследию стран Содружества: "Я считаю создание Дома национальных литератур стратегически правильным решением. С моей точки зрения, дружба народов — позитивное понятие. Взаимодействие национальных литератур, безусловно, было важным достижением советского времени".

По словам ректора института, писатели не только создают художественные произведения, но во многом являются общественными деятелями, которые транслируют настроения в обществе. Диалог российских писателей с ближайшими соседями поможет наладить утраченное понимание между народами.

"Российская империя и СССР в эпоху своего существования поддерживали национальные культуры и старались развивать национальные языки. Русский язык для тех республик, которые входили в состав большого многонационального государства, был окном в мир. Эту традицию нужно поддерживать", — уверен Варламов.

В настоящее время, подчеркнул он, в России не знают того, что происходит "в литературах ближайших соседей", и это проблема не только культуры, а общего состояния отношений между странами. "Нас сейчас пытаются рассорить. Литература должна быть средством не противостояния, не вражды, а мира", — убежден ректор литературного института.



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Язык с неопределенным статусом

При институте имени Пушкина в Москве три года назад был создан общественный совет, который дает базовые рекомендации по преподаванию русского языка в странах СНГ. В него входят эксперты почти всех государств бывшего СССР, однако некоторые страны не сочли возможным отправить в Россию своего представителя. Экспертный орган занимается мониторингом преподавания русского языка в странах СНГ, а также занимается вопросами сбалансированности языков в образовании.

В странах постсоветского пространства право на получение образования на русском языке имеют лишь граждане Беларуси, Молдовы, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Ни в одном из государств Балтии русский язык не был зафиксирован в законах о языке как язык межнационального общения. В Абхазии и Южной Осетии русский язык признан одним из государственных языков. В большинстве стран его статус не определен, и при этом на русском языке говорит значительная часть населения.