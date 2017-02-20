Надзиратели бразильской тюрьмы поймали голубя, который нес мобильный телефон для одного из заключенных. Об этом сообщает агентство UPI.

Фото: upi.com

Согласно заявлению Департамента исправительных учреждений Бразилии, инцидент произошел 10 февраля в тюрьме Нилтон Силва (Nilton Silva), располагающейся в городе Франку-да-Роша.

Надзиратели заметили, что заключенные ловят голубя, на которого что-то надето. Они перехватили птицу и обнаружили на ней жилетку, в которой были спрятаны мобильный телефон и батарея.

В октябре прошлого года сообщалось, что индийские военные поймали почтового голубя, переносившего с территории Пакистана послание угрожающего содержания. В феврале птица совершила попытку побега, но была поймана и водворена обратно в клетку.