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В бразильской тюрьме поймали голубя-контрабандиста

20.02.2017 12:53 — Новости Культуры | Tut.by  
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Надзиратели бразильской тюрьмы поймали голубя, который нес мобильный телефон для одного из заключенных. Об этом сообщает агентство UPI.

Фото: upi.com

Согласно заявлению Департамента исправительных учреждений Бразилии, инцидент произошел 10 февраля в тюрьме Нилтон Силва (Nilton Silva), располагающейся в городе Франку-да-Роша.

Надзиратели заметили, что заключенные ловят голубя, на которого что-то надето. Они перехватили птицу и обнаружили на ней жилетку, в которой были спрятаны мобильный телефон и батарея.

В октябре прошлого года сообщалось, что индийские военные поймали почтового голубя, переносившего с территории Пакистана послание угрожающего содержания. В феврале птица совершила попытку побега, но была поймана и водворена обратно в клетку.

 
 
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Надзиратели бразильской тюрьмы поймали голубя, который нес мобильный телефон для одного из заключенных. Об этом сообщает агентство UPI.

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