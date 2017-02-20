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"Марш нетунеядцев", закаты и столица из космоса. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю
20.02.2017 12:24 — Новости Культуры | Tut.by
TUT.BY продолжает отбирать самые интересные из ваших фото в Instagram, которые сделаны в Минске за семь дней. В сегодняшней подборке — закаты, "марш нетунеядцев", столица из космоса и многое другое.
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Самые интересные снимки из Instagram минчан за неделю - в нашей фотоподборке.
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