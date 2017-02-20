TUT.BY продолжает отбирать самые интересные из ваших фото в Instagram, которые сделаны в Минске за семь дней. В сегодняшней подборке — закаты, "марш нетунеядцев", столица из космоса и многое другое.

Фотографируйте, отмечайте TUT.BY на фотографиях в Instagram — и ваши снимки увидит вся страна.

Публикация от Konstantin Harlamov (@konstantsin) Фев 16 2017 в 4:54 PST

Публикация от @maxkosenko Фев 15 2017 в 7:18 PST

Публикация от @mednikava Фев 19 2017 в 11:21 PST

Публикация от Andrew (@andi_cher) Фев 19 2017 в 10:01 PST

Публикация от Artem Pryadko (@zweizwei) Фев 13 2017 в 10:33 PST

Публикация от @pdabravolski Фев 17 2017 в 9:52 PST

Публикация от Yana (@yana_ey) Фев 17 2017 в 11:39 PST

Публикация от nikitka buzel® (@nikitkabuzel) Фев 16 2017 в 10:42 PST

Публикация от Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) Фев 15 2017 в 10:27 PST