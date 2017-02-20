21 февраля 1962 года родился американский писатель и журналист Чак Паланик. Его книга «Бойцовский клуб» получила множество престижных премий, сделав своего автора одним их самых известных и популярных писателей современности.



Чак Паланик. Фото: chuckpalahniuk.net

Жизнь в вагончике

Чарльз Майкл Паланик появился на свет в городе Песко штата Вашингтон. До 14 лет он вместе со своей семьёй жил в доме-вагончике в Бербанке. После развода его родители разъехались, поэтому будущему писателю вместе с тремя братьями нередко приходилось оставаться на ранчо у бабушки и дедушки.

В 1986 году Чак окончил факультет журналистики Орегонского университета. По специальности он проработал всего два года, пока не услышал лекцию по личностному развитию от организации Landmark education. После неё юноша бросил журналистику и начал работать механиком в компании Freightliner.

Волонтер в приюте и хосписе

Помимо основной работы, Паланик некоторое время помогал бездомным в приюте. А в девяностых был волонтером в хосписе. В его обязанности входило привозить неизлечимо больных людей на встречи групп психологической помощи. Этим он занимался до тех пор, пока не умер один из пациентов, к которому Чак сильно привязался.

Опыт его волонтерской деятельности вошёл в книгу «Бойцовский клуб». В ней главные герои посещали группы поддержки, чтобы ощутить вкус к жизни и испытать новые эмоции.

Украинские корни

Дед Чака Паланика был украинцем, эмигрировавшим в 1907 году в Нью-Йорк. В память о своем происхождении он оставил семье свою фамилию, которая произносится как «Паланюк». Интересно, что один из братьев писателя сейчас живет на Украине. А вот сам Чак так там ни разу и не был.

Известность назло издателям

Примерно в 35 лет Паланик приступил к написанию своей первой книги. Это произошло после посещения курсов по писательскому мастерству под руководством Тома Спанбауэра. Изначально Чак ходил туда только ради новых знакомств, но, как оказалось позже, этот шаг подтолкнул его к сочинительству.

Роман «Невидимка», с которым писатель намеревался дебютировать, издатель отверг как слишком возмутительный. Тогда назло ему Паланик решил написать еще более скандальное произведение: «Бойцовский клуб». К большому удивлению автора, его опубликовали.

«Бойцовский клуб»

Первое издание книги получило много хороших отзывов и несколько наград. Но публика вскоре потеряла к нему интерес. Он возобновился, после того как студия 20th Century Fox выкупила права на экранизацию, а режиссёр Дэвид Финчер снял по роману фильм с Брэдом Питом, Эдвардом Нортоном и Хеленой Картерв главных ролях. В прокате лента провалилась, но когда вышла на DVD, то стала настоящим хитом. Ажиотаж вокруг книги начался вновь. Ее трижды переиздавали в мягкой обложке.



Кадр из фильма "Бойцовский клуб"

Идея романа пришла Чаку Паланику во время отдыха на природе. Дело было ночью. Люди из соседнего лагеря вели себя слишком шумно и не давали спать. Писатель попросил их угомониться, но соседи даже не подумали этого сделать, а просто избили его. На следующий день пострадавший вернулся на работу с разбитым лицом, и никто из коллег не спросил, что произошло. Тогда Паланик сделал вывод, что люди просто боялись услышать правду.

Убийство отца

В 1999 году отец Чака Паланика познакомился через брачное агентство с Данной Фонтейн, чей бывший парень, Дейл Шеклфорд, попал в тюрьму за ее изнасилование. Тот пообещал убить женщину, как только выйдет из-за решетки. Так и произошло. После освобождения он выследил влюбленных, возвращавшихся после свидания, застрелил обоих, а затем поджег их тела вместе с домом. Весной 2001 года Шеклфорд был признан виновным в убийстве и приговорен судом к смертной казни.

Эти события заставили Чака Паланика переосмыслить своё творчество. После них он приступил к работе над книгой «Колыбельная», в которой рассуждал о том, имеют ли люди право отбирать чужие жизни.

В 2003 году ассоциация Pacific Northwest Booksellers признала этот роман лучшей книгой года.



Чак Паланик. Фото: chuckpalahniuk.net

Не дышите

В том же 2003 году в свет выходит книга Паланика «Дневник». Во время презентационного тура нового произведения Паланик читал аудитории рассказ «Кишки». Он начинался со слов рассказчика, который просил публику глубоко вздохнуть и не дышать на протяжении всего произведения, потому что «история продолжается до тех пор, пока вы можете не дышать». Во время публичных чтений самые преданные фанаты настолько в это верили, что теряли сознание от нехватки воздуха.

Такие же случаи повторялись и в 2004 году на презентациях произведений «Фантастичнее вымысла» и «Призраки». Паланик написал, что за все то время, пока он читал рассказ «Кишки» публично, 73 человека потеряли сознание.

Личная жизнь

Чак Паланик неоднократно признавался в своей гомосексуальности. Хотя имя своего партнера писатель всегда держал в тайне. Вместе с ним он живет в Ванкувере на окраине города.

Поклонники

У Чака Паланика большое количество фанатов по всему миру. В 2003 году поклонники сняли документальный фильм о жизни своего кумира, который назвали «Открытки из будущего: Документальная лента, посвящённая Чаку Паланику». А участники фан-сайта «Культ» упросили писателя раз в месяц публиковать эссе о секретах его работы на их сайте.

Паланик старается отвечать на все письма, поступающие от почитателей его творчества. Некоторые счастливчики получают от него не только текстовое послание, но ещё и небольшой сюрприз в виде пластиковой руки, маски или ещё чего-нибудь необычного.

Экранизации

Помимо знаменитого «Бойцовского клуба», в 2008 году на экраны вышел фильм «Удушье». В нем снялся сам автор произведения. Он сыграл эпизодическую роль пассажира самолета, который в конце фильма сидит рядом с главным героем. Режиссером картины стал Кларк Грегг.

С 2008 по 2015 вышло четыре короткометражки по произведениям Паланика: «Punch Drunk», «Pieces», «Romance» и «Fight Club: Copy of a Copy». Сейчас к экранизации готовится ещё один роман писателя: «Снафф». В нем рассказывается история легендарной порнозвезды Касси Райт, которая планирует эффектно завершить свою карьеру. Режиссером проекта станет француз Фабьен Мартурель. Актеры и даты съемок пока неизвестны.