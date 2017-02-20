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Лукашенко поздравил Финберга с юбилеем

21.02.2017 09:44 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Михаила Финберга с 70-летием, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Лукашенко поздравил Финберга с юбилеем
© Sputnik / Виктор Толочко
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Лукашенко отметил, что высокий профессионализм Михаила Финберга, исключительное мастерство и самоотверженное служение искусству завоевали сердца многочисленных поклонников.

"Вы вносите большой вклад в сохранение и развитие лучших музыкальных традиций Беларуси, способствуете популяризации нашей музыки не только в стране, но и за ее пределами", — говорится в поздравлении.

Лукашенко также выразил Финбергу признательность и слова благодарности за его работу по поиску и поддержке талантливой молодежи, а также за активную общественную деятельность и участие в важных социальных проектах.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент поблагодарил народного артиста Беларуси за вклад в сохранение и развитие музыкальных традиций страны и отметил его работу по поддержке талантливой...

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