|
Лукашенко поздравил Финберга с юбилеем
21.02.2017 09:44 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Михаила Финберга с 70-летием, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко отметил, что высокий профессионализм Михаила Финберга, исключительное мастерство и самоотверженное служение искусству завоевали сердца многочисленных поклонников.
"Вы вносите большой вклад в сохранение и развитие лучших музыкальных традиций Беларуси, способствуете популяризации нашей музыки не только в стране, но и за ее пределами", — говорится в поздравлении.
Лукашенко также выразил Финбергу признательность и слова благодарности за его работу по поиску и поддержке талантливой молодежи, а также за активную общественную деятельность и участие в важных социальных проектах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент поблагодарил народного артиста Беларуси за вклад в сохранение и развитие музыкальных традиций страны и отметил его работу по поддержке талантливой...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии