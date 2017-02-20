Немецкая киноактриса Марика Рекк, одна из звезд послевоенной Германии и популярнейшего в Советском Союзе фильма «Девушка моей мечты», была агентом советской разведки. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на рассекреченные документы разведки. Выдержки из них публикует немецкий таблоид Bild .



Марика Рекк. Фото: Википедия

Близкая к нацистскому режиму и после окончания Второй мировой войны отлученная от кинематографа на два года, Рекк с 1940-х была частью агентурной сети «Крона», которая передавала советским властям важную информацию из Третьего рейха, в том числе касавшуюся плана «Барбаросса» и Курской битвы.

«Крону» возглавлял легендарный советский разведчик Ян Черняк, которого отличало умение добывать сведения, не оставляя следов, чем он заслужил прозвище «Человек без тени». В сеть входили около 35 разведчиков, в том числе банкиры, военные, чиновники и актриса Ольга Чехова.

Рекк была завербована своим директором Хайнцем Хоффмайстером, который сам уже работал на советскую разведку. Чем именно она занималась в сети и какую информацию передавала, остается неизвестным. На разведку работал и ее муж режиссер Георг Якоби.

Рекк родилась в Каире в 1913 году в семье венгров, детство ее прошло в Будапеште. Карьера ее началась в 1930-е годы с выступлений в оперетте, в 1935 году она снялась в своем дебютном фильме «Легкая кавалерия».

По некоторым данным, она была одной из любимых актрис Гитлера и любовницей Йозефа Геббельса. В ноябре 1940 года Рекк написала Гитлеру открытку с благодарностью за огромный букет цветов, который он ей послал на выставку в Берлинском музее кино. Актриса сыграла более чем в четырех десятках фильмов. Умерла 16 мая 2004 года в возрасте 90 лет от инфаркта.

Роль Рекк в работе на Советский Союз раскрыта в документах западно-германской организации «Гелен», предшественницы современной немецкой разведки. В ноябре 1951 года Рекк объявила, что после 16 лет в кино заканчивает свою актерскую карьеру. Газеты тогда писали, что она хотела открыть бутик в Дюссельдорфе, торгующий изделиями из швейцарской шерсти. Однако немецкая разведка пришла к выводу, что это было прикрытием для шпионской работы на СССР.

Долгие годы она считалась антикоммунисткой. Неизвестно, подозревали ли ее в шпионаже и пытались ли ей помешать.

В СССР Рекк была известна по трофейному музыкальному кинофильму Георга Якоби «Девушка моей мечты» 1944 года. В советском прокате из него был вырезан ряд сцен, в том числе кадры, где главная героиня танцует канкан, купается в бочке. Это породило легенду, что в оригинале она совсем обнажается и полностью фильм длится около четырех часов.

Именно этот фильм много раз смотрел Штирлиц в телесериале «Семнадцать мгновений весны», поскольку встречался со связным в кинотеатре, где его показывали. Главным консультантом сериала был первый зампред КГБ Семен Цвигун, значащийся в титрах как генерал-полковник С.К. Мишин. По указанию председателя КГБ Юрия Андропова съемки консультировал также генерал-майор Георгий Пипия.