﻿ Немецкая актриса Марика Рекк из "Девушки моей мечты" шпионила на СССР. 21.by
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Немецкая актриса Марика Рекк из "Девушки моей мечты" шпионила на СССР

21.02.2017 09:59 — Новости Культуры | Tut.by  
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Немецкая киноактриса Марика Рекк, одна из звезд послевоенной Германии и популярнейшего в Советском Союзе фильма «Девушка моей мечты», была агентом советской разведки. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на рассекреченные документы разведки. Выдержки из них публикует немецкий таблоид Bild.


Марика Рекк. Фото: Википедия

Близкая к нацистскому режиму и после окончания Второй мировой войны отлученная от кинематографа на два года, Рекк с 1940-х была частью агентурной сети «Крона», которая передавала советским властям важную информацию из Третьего рейха, в том числе касавшуюся плана «Барбаросса» и Курской битвы.

«Крону» возглавлял легендарный советский разведчик Ян Черняк, которого отличало умение добывать сведения, не оставляя следов, чем он заслужил прозвище «Человек без тени». В сеть входили около 35 разведчиков, в том числе банкиры, военные, чиновники и актриса Ольга Чехова.

Рекк была завербована своим директором Хайнцем Хоффмайстером, который сам уже работал на советскую разведку. Чем именно она занималась в сети и какую информацию передавала, остается неизвестным. На разведку работал и ее муж режиссер Георг Якоби.

Рекк родилась в Каире в 1913 году в семье венгров, детство ее прошло в Будапеште. Карьера ее началась в 1930-е годы с выступлений в оперетте, в 1935 году она снялась в своем дебютном фильме «Легкая кавалерия».

По некоторым данным, она была одной из любимых актрис Гитлера и любовницей Йозефа Геббельса. В ноябре 1940 года Рекк написала Гитлеру открытку с благодарностью за огромный букет цветов, который он ей послал на выставку в Берлинском музее кино. Актриса сыграла более чем в четырех десятках фильмов. Умерла 16 мая 2004 года в возрасте 90 лет от инфаркта.

Роль Рекк в работе на Советский Союз раскрыта в документах западно-германской организации «Гелен», предшественницы современной немецкой разведки. В ноябре 1951 года Рекк объявила, что после 16 лет в кино заканчивает свою актерскую карьеру. Газеты тогда писали, что она хотела открыть бутик в Дюссельдорфе, торгующий изделиями из швейцарской шерсти. Однако немецкая разведка пришла к выводу, что это было прикрытием для шпионской работы на СССР.

Долгие годы она считалась антикоммунисткой. Неизвестно, подозревали ли ее в шпионаже и пытались ли ей помешать.

В СССР Рекк была известна по трофейному музыкальному кинофильму Георга Якоби «Девушка моей мечты» 1944 года. В советском прокате из него был вырезан ряд сцен, в том числе кадры, где главная героиня танцует канкан, купается в бочке. Это породило легенду, что в оригинале она совсем обнажается и полностью фильм длится около четырех часов.

Именно этот фильм много раз смотрел Штирлиц в телесериале «Семнадцать мгновений весны», поскольку встречался со связным в кинотеатре, где его показывали. Главным консультантом сериала был первый зампред КГБ Семен Цвигун, значащийся в титрах как генерал-полковник С.К. Мишин. По указанию председателя КГБ Юрия Андропова съемки консультировал также генерал-майор Георгий Пипия.

 
 
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Немецкая киноактриса Марика Рекк, одна из звезд послевоенной Германии и популярнейшего в Советском Союзе фильма "Девушка моей мечты", была агентом советской...

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