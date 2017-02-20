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Японец щелкнул пальцами почти 300 раз. За минуту!
21.02.2017 09:52 — Новости Культуры | Tut.by
Японский студент Сатоюки Фудзимура попал в Книгу рекордов Гиннеса как человек, сделавший наибольшее количество щелчков пальцами за минуту. Его результат — 296. Попробуйте посчитать!
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Японский студент Сатоюки Фудзимура попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, сделавший наибольшее количество щелчков пальцами за минуту. Его результат - 296....
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