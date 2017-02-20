﻿ Звезда цирка и первый белорус, попавший на Евровидение. Михаилу Финбергу - 70 лет. 21.by
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Звезда цирка и первый белорус, попавший на Евровидение. Михаилу Финбергу - 70 лет

21.02.2017 11:01 — Новости Культуры | Tut.by  
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Имя Михаила Финберга прежде всего ассоциируется с Государственным концертным оркестром. Маэстро бессменно возглавляет этот коллектив со времени его основания — с 1987 года! Вместе с оркестром, который Финберг называет своей семьей, Михаил Яковлевич объехал без преувеличения всю Беларусь.


Фото: Александра Литвинчик

Среди заслуг Финберга — популяризация белорусской музыки и поэзии. Именно маэстро был идейным вдохновителем Национального фестиваля белорусской песни и поэзии, который стал проводиться в Молодечно с 1993 года (организатором форума был мэр города, популярный политик Геннадий Карпенко).

Но сорок лет назад фамилия Финберг ассоциировалась у минчан прежде всего с цирком. Уроженец Мозыря, где он появился на свет 21 февраля 1947 года, маэстро окончил столичную консерваторию по специальности «оркестровое дирижирование» (он поступил туда с пятой попытки) и аспирантуру при ней. Играл в оркестре Белорусского радио и телевидения. А потом семнадцать лет отдал минскому цирку — был дирижером и главным дирижером оркестра этого учреждения. Маэстро написал музыку к более, чем 150 спектаклям и работал с советскими звездами — Карандашом, Олегом Поповым, Игорем Кио и представителями династии Запашных.


Фото: Александра Литвинчик

В свое время Финберг получил известность среди людей, совсем далеких от белорусской музыки: его коллектив четыре года работал с популярной телепрограммой «Угадай мелодию». Как рассказывал ее ведущий Валдис Пельш, музыканты работали в бешеном ритме: первые 143 выпуска передачи были сняты за 40 дней.

А сам маэстро стал первым белорусом, участвовавшим на Евровидении. В 1995 году музыканты Финберга под его руководством помогали выступать на этом конкурсе Филиппу Киркорову. Ради объективности, тот занял лишь 17-е место.

Как признается дирижер, он «пашет как негр, без выходных». Правда, государство оценило по достоинству творчество Финберга: он народный артист Беларуси, лауреат премии Союзного государства и почетный гражданин Мозыря.

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Имя Михаила Финберга прежде всего ассоциируется с Государственным концертным оркестром. Маэстро бессменно возглавляет этот коллектив со времени его основания - с...

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