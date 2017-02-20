Офисные работники любят жаловаться на тяжелую жизнь. Список самых неприятных профессий, составленный британским изданием Daily Mail, раз и навсегда отобьет такое желание. «Лента.ру» разобралась в том, что представляют собой некоторые из этих вакансий.



Парламентский мим

Эксперт по запахам

«Мое типичное утро выглядит так: я прихожу на работу и начинаю оценивать естественный запах тела приглашенных людей», — рассказывает Шэрон Пьюг, старший эксперт по запахам британской корпорации Unilever. Она нюхает чужие подмышки и записывает свои впечатления. Как у всякой другой профессии, у «нюхачей» есть свой жаргон. Люди, по их словам, пахнут как «кислый сыр», «уксус», «мокрая тряпка»…

Это лишь первая стадия. Затем испытуемых моют мылом без запаха, смазывают тестируемым косметическим продуктом Unilever, и Пьюг с сотрудниками снова обнюхивают подмышки, чтобы выяснить эффект. Тест повторяется еще раз через несколько часов — нужно определить воздействие продукта в течение всего дня.

Неприятные запахи Пьюг давно не беспокоят: привыкла. «Единственный минус в том, что я не могу отключить свое обоняние, — говорит она. — Куда бы я ни пошла, люди везде пахнут».

Парламентский мим

По улицам индийской столицы Дели разгуливают тысячи макак. Они чувствуют себя как дома: катаются на метро, забираются в квартиры, отбирают у прохожих еду и совершенно не уважают власти предержащие. При первой же возможности макаки просачиваются в кабинет к премьер-министру, шастают по военному ведомству и лезут в парламент.



Макак. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Проблему долгое время решали при помощи гульманов, небольших черномордых обезьян, которые не ладят с макаками. До 2014 года они не позволяли наглым приматам хозяйничать в парламентском комплексе, но потом суд под давлением защитников животных запретил держать гульманов в неволе, и все началось снова. Охрана не справлялась с разбушевавшимися макаками.

И тогда был найден оригинальный выход из сложившейся ситуации: для защиты парламентского комплекса наняли сорок мимов, одетых и разукрашенных под лангуров. Они искусно подражают обезьянам: очень похоже ухают и лают, ходят на четырех конечностях, прячутся за деревьями. Идея сработала: макаки предпочитают держаться от мимов подальше.

Японский электрик

В Японии внимание туристов сразу привлекают провода, которые в сорок слоев нависают над городскими улицами. В отличие от большинства стран мира, где кабели прокладывают под землей, японцы упорно громоздят их на столбы. Для устранения самых простых неполадок токийским электрикам приходится распутывать сотни линий. Такого врагу не пожелаешь.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: pikabu.ru

Несмотря на неизбежные трудности с восстановлением инфраструктуры после землетрясений, даже в столице лишь семь процентов центральных кварталов имеют подземную проводку. В Осаке — и того меньше, и в обозримом будущем положение не улучшится. Разом перенести кабели под землю слишком дорого и сложно даже для такой богатой страны.

Дегустатор кошачьего корма

Сотрудник британской сети магазинов Marks and Spencer Саймон Эллисон готовит корм для домашних животных. В 2006 году он попробовал один из продуктов компании — кошачье питание из индюшатины с клюквой — и с тех пор не может остановиться. Теперь он рассуждает о консервах для кошек и собак с интонациями шеф-повара из дорогого ресторана.

Несколько лет назад Эллисон признался изданию Daily Mirror, что больше всего ему нравился корм из органического цыпленка с овощами. «У него вкус и аромат курицы с дерзкими пряными нотками сердца и печенки. Затем вы добираетесь до рассыпчатого зеленого горошка, иногда разбавляемого сладкими нотками моркови», — с явным удовольствием делится он впечатлениями.

Необычное занятие требует необычных умений. Эллисон научился различать вкусы и запахи, которые у обычных людей вызывают отвращение. «Я натренировал свои вкусовые рецепторы замечать ингредиенты, недопустимые в наших рецептах, — говорит он. — Например, потроха. Владельцы домашних животных плохо реагируют на запах потрохов».

Работница фабрики фаллоимитаторов

Несколько лет назад корреспондентка Buzzfeed Наташа Варгас-Купер побывала на одной из крупнейших фабрик секс-игрушек в Соединенных Штатах. Перед ней раскинулись гигантские цеха, заполненные сотнями женщин латиноамериканского происхождения с сеточками на волосах и католическими крестиками на шеях. Они привычными движениями заливали раскаленный материал в медные формы, макали в воду подрагивающие заготовки, а затем обрабатывали и раскрашивали их.

Через руки работниц этой фабрики каждый день проходили 15 тысяч резиновых фаллосов. Варгас-Купер подозревает, что многие из них скрывали от родственников и знакомых, где работают.

Индийский мусорщик

Два раза в год, перед сезоном дождей и после его завершения, в канализацию индийских городов спускаются мусорщики. У них нет ни защитной одежды, ни специальных инструментов — в лучшем случае скребки и метлы. Почти все принадлежат к презираемой касте неприкасаемых и не могут найти другую работу.

Ради суточного заработка, не дотягивающего и до 300 рублей, они стоят по грудь в нечистотах, собирают отбросы голыми руками, рискуя собственной жизнью. Рабочий день мусорщика начинается на рассвете и длится не меньше двенадцати часов. «Нам ничего не остается, кроме как продолжать заниматься этим делом, — объяснил в Los Angeles Times Дарамани Кале, работающий мусорщиком в Мумбаи. — У нас нет выбора».

Каждый год сотни мусорщиков задыхаются под землей, гибнут от травм и ядовитых испарений. Несколько лет назад индийские власти запретили ручную чистку канализации, но за соблюдением закона почти не следят: благополучие низшей касты никого не волнует.