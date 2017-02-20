﻿ Фильм "Защитники" отказались пускать в литовский кинопрокат. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Фильм "Защитники" отказались пускать в литовский кинопрокат

21.02.2017 15:12 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 21 фев — Sputnik. Российский фильм о супергероях "Защитники" оказался запрещенным к прокату в Литве, сообщили во вторник в компании Enjoy Movies.

"Защитники" — первый российский фильм о супергероях. Лента выйдет в широкий прокат 23 февраля, она уже продана в десятки стран мира.

"Представители кинотеатров Литвы отказали ленте "Защитники" в прокате. В качестве причины было названо содержание фильма, в котором демонстрируется "чрезмерная мощь российской армии, ее агрессивная военная техника", — сообщили в кинокомпании.

В январе этого года литовские парламентарии назвали историческую драму "Викинг" и мультфильм "Три богатыря" проявлениями "российской пропаганды" и рекомендовали не демонстрировать эти ленты в Литве.

Читайте интервью с режиссером фильма "Защитники" Сариком Андреасяном>>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский супергеройский фильм, по мнению литовских кинодистрибьюторов, демонстрирует "чрезмерную мощь российской армии".

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Парламентский мим и дегустатор кошачьего корма. Самые отталкивающие профессии в мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика