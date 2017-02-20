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Фильм "Защитники" отказались пускать в литовский кинопрокат
21.02.2017 15:12 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 фев — Sputnik. Российский фильм о супергероях "Защитники" оказался запрещенным к прокату в Литве, сообщили во вторник в компании Enjoy Movies.
"Защитники" — первый российский фильм о супергероях. Лента выйдет в широкий прокат 23 февраля, она уже продана в десятки стран мира.
"Представители кинотеатров Литвы отказали ленте "Защитники" в прокате. В качестве причины было названо содержание фильма, в котором демонстрируется "чрезмерная мощь российской армии, ее агрессивная военная техника", — сообщили в кинокомпании.
В январе этого года литовские парламентарии назвали историческую драму "Викинг" и мультфильм "Три богатыря" проявлениями "российской пропаганды" и рекомендовали не демонстрировать эти ленты в Литве.
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Российский супергеройский фильм, по мнению литовских кинодистрибьюторов, демонстрирует "чрезмерную мощь российской армии".
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