МИНСК, 21 фев — Sputnik. Российский фильм о супергероях "Защитники" оказался запрещенным к прокату в Литве, сообщили во вторник в компании Enjoy Movies.

"Защитники" — первый российский фильм о супергероях. Лента выйдет в широкий прокат 23 февраля, она уже продана в десятки стран мира.

"Представители кинотеатров Литвы отказали ленте "Защитники" в прокате. В качестве причины было названо содержание фильма, в котором демонстрируется "чрезмерная мощь российской армии, ее агрессивная военная техника", — сообщили в кинокомпании.

В январе этого года литовские парламентарии назвали историческую драму "Викинг" и мультфильм "Три богатыря" проявлениями "российской пропаганды" и рекомендовали не демонстрировать эти ленты в Литве.

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