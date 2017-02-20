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Волейбол: впереди — плей-офф
21.02.2017 09:55 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
Обладателями путевок во второй этап стали спортсмены лесхоза, ДСУ-63, РОВД и круглянских «Комсеничей». Правда, точные пары полуфиналистов пока не определены, окончательно этот вопрос решится 23 февраля. В День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь в 19 часов на площадке спорткомплекса «Мелиоратор» сразятся волейболисты органов внутренних дел и «Комсеничей». Победитель их очного противостояния в полуфинале будет противостоять дорожникам, проигравший — представителям лесхоза, не потерявшим на первом этапе ни одного очка.
До последнего шанс войти в число полуфиналистов имелся и у спортсменов толочинского «Взлета». В своей заключительной встрече, где их устраивала только победа, они оказали упорное сопротивление досрочным победителям группового этапа из лесхоза, но добиться нужного результата все же не сумели и уступили 1:3.
Примечание: И —игры, В — победы, ВТ — победы на тай-брейке, ПТ — поражения на тай-брейке, П — поражения, РП — разница партий, О — очки.
Полуфинальные поединки состоятся в «Мелиораторе» 25 февраля, в субботу. На следующий день пройдут матч за третье место и финал.
Игорь СНАРОВ.
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