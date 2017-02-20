

В рамках группового этапа открытого первенства Толочинского района по волейболу среди мужских команд осталось провести один матч. Но уже сегодня известны все четыре команды, которые продолжат борьбу за награды в плей-офф.

Обладателями путевок во второй этап стали спортсмены лесхоза, ДСУ-63, РОВД и круглянских «Комсеничей». Правда, точные пары полуфиналистов пока не определены, окончательно этот вопрос решится 23 февраля. В День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь в 19 часов на площадке спорткомплекса «Мелиоратор» сразятся волейболисты органов внутренних дел и «Комсеничей». Победитель их очного противостояния в полуфинале будет противостоять дорожникам, проигравший — представителям лесхоза, не потерявшим на первом этапе ни одного очка.

До последнего шанс войти в число полуфиналистов имелся и у спортсменов толочинского «Взлета». В своей заключительной встрече, где их устраивала только победа, они оказали упорное сопротивление досрочным победителям группового этапа из лесхоза, но добиться нужного результата все же не сумели и уступили 1:3.

И В ВТ ПТ П РП О «Лесхоз» 7 7 0 0 0 21 — 2 15 ДСУ-63 7 5 0 1 1 18 — 7 13 «Комсеничи» Круглое 6 3 1 1 1 14 — 8 12 РОВД 6 4 0 0 2 12 — 7 12 «Взлет» Толочин 7 3 1 0 3 13 — 12 8 «Коханово-ЖКХ» 7 2 0 0 5 8 — 15 3 «Консервный завод» 7 1 0 0 5 3 — 19 0 ДЭУ-8 7 0 0 0 7 2 — 21 0

Примечание: И —игры, В — победы, ВТ — победы на тай-брейке, ПТ — поражения на тай-брейке, П — поражения, РП — разница партий, О — очки.

Полуфинальные поединки состоятся в «Мелиораторе» 25 февраля, в субботу. На следующий день пройдут матч за третье место и финал.

Игорь СНАРОВ.

Расписание оставшихся игр первенства

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