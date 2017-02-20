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Участники шоу НТВ "Ты супер!" первыми в мире увидят фильм "Защитники"
21.02.2017 16:37 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 фев — Sputnik. Участники шоу "Ты супер!" на НТВ станут специальными гостями эксклюзивного показа картины "Защитники", которая выйдет в широкий прокат 23 февраля.
Примечательно, что закрытая премьера картины для прессы пройдет лишь 22 февраля, а это значит, что юные вокалисты нового проекта НТВ получат возможность оценить фильм первыми в стране. Познакомиться с ребятами, увидеть их эмоции и ответить на вопросы придут режиссер картины Сарик Андреасян и исполнители главных ролей — Антон Пампушный, Санжар Мади, Себастьян Сисак и Алина Ланина.
Героями фильма станут супергерои из различных советских республик, так же, как и вокалисты проекты "Ты супер!", которые приехали в Москву из десяти стран постсоветского пространства для участия в музыкальном конкурсе. Так, Антон Пампушный играет в фильме "Защитники" русского супергероя Арсуса, Алина Ланина — украинскую супер-девушку Ксению, Санжар Мади — это казахский герой Хан, а Себастьян Сисак Григорян исполнит роль армянского супергероя Лера.
Во времена Холодной войны все они входили в состав секретной организации "Патриот". Долгие годы героям приходилось скрывать свою сущность, однако в тяжелые для СССР времена они вновь берутся за дело. Каждый супергерой впитал в себя все тонкости и сильные качества собственного народа, и вместе они составили непобедимую команду. Фильм выйдет в прокат в странах СНГ, а также Германии, Франции, Чехии, Болгарии, Китае, Индии, странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.
После показа и общения с актерами вокалистов проекта "Ты супер!" ждет еще один сюрприз и, конечно, время для селфи с артистами.
"Ты супер!" выходит в эфире НТВ по субботам в 20:00.
Проект
От Беларуси в музыкальном шоу принимают участие Дарья Чернова из Минска и Анастасия Кравченя из Калинковичей.
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Конкурсанты после показа встретятся с актерами, снявшимися в фильме, а также их ожидает еще один сюрприз.
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