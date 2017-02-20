МИНСК, 21 фев — Sputnik. Участники шоу "Ты супер!" на НТВ станут специальными гостями эксклюзивного показа картины "Защитники", которая выйдет в широкий прокат 23 февраля.

Примечательно, что закрытая премьера картины для прессы пройдет лишь 22 февраля, а это значит, что юные вокалисты нового проекта НТВ получат возможность оценить фильм первыми в стране. Познакомиться с ребятами, увидеть их эмоции и ответить на вопросы придут режиссер картины Сарик Андреасян и исполнители главных ролей — Антон Пампушный, Санжар Мади, Себастьян Сисак и Алина Ланина.

Героями фильма станут супергерои из различных советских республик, так же, как и вокалисты проекты "Ты супер!", которые приехали в Москву из десяти стран постсоветского пространства для участия в музыкальном конкурсе. Так, Антон Пампушный играет в фильме "Защитники" русского супергероя Арсуса, Алина Ланина — украинскую супер-девушку Ксению, Санжар Мади — это казахский герой Хан, а Себастьян Сисак Григорян исполнит роль армянского супергероя Лера.

Во времена Холодной войны все они входили в состав секретной организации "Патриот". Долгие годы героям приходилось скрывать свою сущность, однако в тяжелые для СССР времена они вновь берутся за дело. Каждый супергерой впитал в себя все тонкости и сильные качества собственного народа, и вместе они составили непобедимую команду. Фильм выйдет в прокат в странах СНГ, а также Германии, Франции, Чехии, Болгарии, Китае, Индии, странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.

После показа и общения с актерами вокалистов проекта "Ты супер!" ждет еще один сюрприз и, конечно, время для селфи с артистами.

"Ты супер!" выходит в эфире НТВ по субботам в 20:00.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

От Беларуси в музыкальном шоу принимают участие Дарья Чернова из Минска и Анастасия Кравченя из Калинковичей.