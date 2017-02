Елена Васильева, Sputnik

Стихотворение Янки Купалы "А хто там ідзе" в здании МИД сегодня звучало не меньше десятка раз и на разных языках. Представители дипкорпуса собрались в МИД, чтобы отметить международный день родного языка за чтением стихов белорусского Купалы, которому в этом году исполняется 135 лет.



Видеофакт: Фионна Гибб читает стихотворение Максима Богдановича

Организаторы мероприятия сделали все, чтобы убедить присутствующих, что Купала имеет отношение к каждому и каждому же должен быть близок и понятен. Так, еще в 1970 году в Эрроу-парке городка Монро, что неподалеку от Нью-Йорка, установили бюст Янки Купалы, а некоторые его стихотворения были переведены на итальянский.

Если прямой связи между поэтом и страной не было, ее искусно создавали: кто бы мог подумать, что у Купалы было что-то общее с Эквадором! Но организаторы рассказали: Эквадор посещал Александр Галынский, участник польского восстания 1830-1831 гг., а ведь именно повстанцами вдохновлялся Купала, заметили ведущие. Одним словом, ко второму часу чтений вся многовекторность белорусской политики ощущалась уже всяким присутствующим.

Дипломаты читали стихи в высшей степени вдохновенно. Это был уникальный для белорусов шанс услышать о белорусском языке то, что принято говорить по-английски — "sorry for my Belarusian".



Посол Германии в Беларуси Петер Деттмар со своим коллегой из Индии Панкаджем Саксеной

"Спасибо, что, несмотря на прошлогодний опыт, вы пригласили меня, постараюсь улучшить свое произношение в этом году", — пошутил посол Германии Петер Деттмар.

Временный поверенный США Роберт Райли признался, что стихотворение выбирал не он сам, а представители МИД, но и Купалу он ценит, и роли культуры в дипломатических отношениях не умаляет.

Такое мероприятие в министерстве проводят уже третий год — прежде чтение стихов Купалы организовывали при его музее, но пару лет назад решили увеличить размах. Кстати, если в предыдущие годы многие читали стихи на родном языке — Купала переведен на больше, чем шестьдесят языков мира — то в этом году читали и на белорусском, и на родном. Посольство Швеции даже самостоятельно выполнило перевод одного из произведений Купалы на шведский. Одним словом, в многовекторной политике Беларуси наметился вектор душевности.



Посол Италии в Беларуси Стефано Бьянки

Непростая белорусская орфоэпия послов не сломила, а некоторые из них так и вовсе читали с артистизмом. Посол Кубы Херардо Суарес Альварес сказал, что после декламации Купалы посла Италии Стефано Бьянки ему едва ли не неловко выступать со своей версией стихотворения.

Всякому присутствующему на лацкан пиджака ведущие вечера клеили значок с изображением Янки Купалы.