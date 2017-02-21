В Национальном парке Крюгера в ЮАР слон несколько километров преследовал туристов, который отправились на сафари. Видео было опубликовано на YouTube-канале заповедника.

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Как только машина с путешественниками притормаживала, слон сразу же делал ускорение. Но в конце концов силы животного оказались не безмерными, и он сошел с дороги, отстав от отдыхающих.