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В ЮАР слон несколько километров гнался за туристами
22.02.2017 10:47 — Новости Культуры | Tut.by
В Национальном парке Крюгера в ЮАР слон несколько километров преследовал туристов, который отправились на сафари. Видео было
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Как только машина с путешественниками притормаживала, слон сразу же делал ускорение. Но в конце концов силы животного оказались не безмерными, и он сошел с дороги, отстав от отдыхающих.
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В Национальном парке Крюгера в ЮАР слон несколько километров преследовал туристов, который отправились на сафари. Видео было опубликовано на YouTube-канале...
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