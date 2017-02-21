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Брестская чулочка запаковала мужские носки в консервные банки
22.02.2017 10:44 — Новости Культуры | Tut.by
Брестский чулочный комбинат выпустил лимитированную серию мужских носков, упакованных в консервные банки.
Носки в банках выпустили ограниченной серией в 3 тысячи штук и приурочили ко Дню защитника отечества. Как отметили на предприятии упаковать важный элемент мужского гардероба в консервную «обертку» также решили из практических соображений:
«Герметичная упаковка сохранит носки вашего мужчины сухими при любых погодных условиях. А в пустую банку потом можно что-нибудь положить или налить».
В преддверии праздника новая серия пользуется спросом у покупательниц. В некоторых фирменных магазинах БЧК, куда поступила партия, товар скупили в первый день продаж.
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Носки в банках выпустили ограниченной серией в 3 тысячи штук и приурочили ко Дню защитника отечества.
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