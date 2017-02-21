﻿ Брестская чулочка запаковала мужские носки в консервные банки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Брестская чулочка запаковала мужские носки в консервные банки

22.02.2017 10:44 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Брестский чулочный комбинат выпустил лимитированную серию мужских носков, упакованных в консервные банки.


Носки в банках выпустили ограниченной серией в 3 тысячи штук и приурочили ко Дню защитника отечества. Как отметили на предприятии упаковать важный элемент мужского гардероба в консервную «обертку» также решили из практических соображений:

«Герметичная упаковка сохранит носки вашего мужчины сухими при любых погодных условиях. А в пустую банку потом можно что-нибудь положить или налить».


В преддверии праздника новая серия пользуется спросом у покупательниц. В некоторых фирменных магазинах БЧК, куда поступила партия, товар скупили в первый день продаж.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Носки в банках выпустили ограниченной серией в 3 тысячи штук и приурочили ко Дню защитника отечества.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
А хто там ідзе: дипломаты собрались в МИД прочесть стихи Купалы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика