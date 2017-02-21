Год назад TUT.BY рассказывал о семи несохранившихся зданиях Минска, построенных в межвоенный период. Сегодня мы дополнили этот список еще семью строениями столицы, которые не пережили войну и послевоенное переустройство города. Дом просветителей, передовая молочная фабрика, высотка НКВД на центральной улице и еще несколько примеров столичной архитектуры 1920-х и 1930-х годов, которые теперь можно увидеть только на фотографиях и аэрофотоснимках — все это в сегодняшнем материале TUT.BY.

«Рухнула яшчэ адна сцяна і засыпала і тых, хто адкопваў першых ахвяр бамбёжкі»

Район нынешнего БГТУ в конце 1920-х годов активно застраивался кооперативными жилыми домами. В те годы их в основном строили на средства будущих жильцов. Собирались рабочие коллективы или участники творческих союзов, образовывали жилищное товарищество и в складчину, «на паях» возводили для себя дом. Одним из таких зданий был так называемый дом «Просветитель-коммунар», построенный работниками Наркомата просвещения в начале 1930-х годов на улице Свердловской (нынешняя улица Свердлова).



Новый дом на Свердловской, иллюстрация из журнала «Работніца і калгасніца Беларусі» 1934 года.

Четырехэтажное здание было построено в конструктивистском стиле, характерном для той эпохи. В доме насчитывалось семь подъездов, по две трехкомнатные квартиры на этаж. На улицу Свердлова дом выходил торцом, на котором была выложена надпись «Асветнік-камунар 1934».



На фото 1935 года дом «Просветитель-коммунар» виден на горизонте за стадионом «Динамо». Снимок из частной коллекции Павла Ростовцева.

Дом просветителей пострадал от бомбежек уже в первые дни войны. Ирина Романовская, дочь знаменитого белорусского писателя Кузьмы Чорного, который жил в этом доме, так описывает те события: «24 чэрвеня Мінск пачалі бамбіць. Дарослыя з нашага дома спачатку ўладкавалі дзяцей у акопчыках, а потым ужо і самі хаваліся. Адна з першых бомбаў трапіла ў наш дом і разбурыла першы пад’езд. Пад развалінамі засталіся людзі. Дарослыя пачалі іх ратаваць, разбіраць завалы. Калі тата з нейкім дзядзькам выносілі на насілках друз, рухнула яшчэ адна сцяна і засыпала і тых, хто адкопваў першых ахвяр бамбёжкі».

Семье Кузьмы Чорного удалось эвакуироваться из горящей столицы, а когда в 1944 году они вернулись в освобожденный Минск, то увидели только полуразрушенный остов своего старого жилища.



Место, где находился дом «Просветитель-коммунар», на современном снимке и его выгоревшая коробка на аэрофотосъемке 1943 года.

«5 тысяч литров молока в день было достаточно»

В конце 1929 года на столичной улице Московской открылось одно из самых современных на то время предприятий города — центральная молочная фабрика.



Главный корпус новой фабрики на иллюстрации из журнала «Чырвоная Беларусь» 1930 года.

За сутки механизированная линия по пастеризации и розливу молока в стеклянные бутылки могла обрабатывать до 20 тысяч литров продукта. Впрочем (как отмечается в заметке о фабрике на страницах журнала «Чырвоная Беларусь»), из-за недостатка сырья фабрика в 1930 году работала в четверть силы, выпуская только 5 тысяч литров молока в день. Но и этого хватало, чтобы обеспечить минчан свежим молоком в удобной стеклянной таре, которая пришла на смену негигиеничным бидонам.



Участок механизированной мойки бутылок. Фото из журнала «Чырвоная Беларусь» 1930 года.

Здание фабрики пережило войну, но мощности производства молока, передовые по меркам 1930-х, в послевоенные годы стали неактуальными — аппетиты столицы росли ежегодно. В 1970-е годы в ходе реконструкции фабрики довоенный корпус был снесен.

В начале 2000-х годов из-за экономических неурядиц предприятию «Гормолзавод № 1» пришлось продать свои производственные корпуса на Московской улице и окончательно перебраться на новую площадку на улице Солтыса. О первой минской молочной фабрике, которая располагалась здесь несколько десятилетий, напоминает сегодня только название ближайшего переулка — Молочный.



Молочный переулок на современном снимке и корпус фабрики 1930 года на съемке времен оккупации.

Бывший медфак — жертва строительства метро

Одной из основных строек Минска 1920-х годов был университетский городок БГУ, который возводился на площадке между улицами Ленинградской, Бобруйской и Советской (сейчас проспект Независимости). Среди новых корпусов были два здания, предназначавшиеся для медицинского факультета университета. Одно из них выходило фасадом на будущую площадь Независимости.



Корпус медицинского факультета БГУ на снимке 1935 года. Тяжело представить, но в те годы ни на какую площадь Ленина (теперешней Независимости) не было и намека. Перед зданием медфака располагалась рядовая деревянная застройка улицы Советской. Фото: earchiv

В годы войны университетский городок БГУ пострадал не сильно. Многие корпуса сохранились, но в послевоенные годы они поменяли свое назначение. Так, в зданиях бывшего медфака разместился Минский медицинский институт.



Первые намеки на будущую площадь — огромная клумба, которая появилась перед фасадом бывшего медфака — на месте сгоревших в войну построек. Фото 1950-х годов из книги В. Кириченко «Мінск. Гістарычны партрэт горада. 1953−1959».

Довоенное здание мединститута простояло на площади Независимости до 1970-х годов. В 1977-м началось строительство первой линии метрополитена. Бывший медфак стал одной из жертв этой стройки — тоннель должен был пройти под зданием.



Студгородок в 1960-е. Довоенный корпус мединститута выходит непосредственно на площадь Ленина. Фотография из альбома «Минск» 1965 года.

Так как прокладка тоннелей метро в Минске велась и ведется в основном открытым способом, здание бывшего медфака пришлось снести. После окончания работ на его месте возвели здание управления Минского метрополитена с вестибюлем станции «Площадь Ленина».



Современный и военный снимки студгородка БГУ с бывшим корпусом медфака в центре.

«Офис» чекистов? Довоенных фото не сохранилось

Одной из самых загадочных построек межвоенного Минска можно считать здание НКВД, располагавшееся на центральной улице столицы. О нем неизвестно почти ничего: ни имени архитектора, ни год постройки, ни причины его сноса после войны. Учитывая специфику работы органов, довоенных снимков «офиса» чекистов также найти не удалось. О том, как выглядело здание, можно судить по фотографиям времен оккупации и по послевоенным кадрам.



Корпус НКВД возвышался над старыми постройками Советской улицы (сейчас проспект Независимости). Судя по архитектурному внешнему виду, здание относится к началу 1930-х годов, когда среди архитекторов еще был в моде конструктивизм. Фото из коллекции Павла Р

Здание НКВД имело довольно мрачный вид, который сегодня наводит на мысли о «министерстве любви» из антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». Впрочем, можно не сомневаться, что у современников при виде этого здания возникали не менее жуткие аналогии.



Выкадровка панорамы из книги В. Кириченко «Мінск. Гісторыя пасляваеннага аднаўлення. 1944−1952 гг.». Здание слева от высотки НКВД сохранилось, сегодня в нем располагается Министерство внутренних дел Беларуси.

По неизвестной причине неплохо сохранившееся здание НКВД после войны было разобрано, а на его месте в конце 1940-х было построено новое здание (теперь оно принадлежит КГБ). Довоенный корпус располагался на месте, где теперь находится левое крыло послевоенного здания госбезопасности.



Современный участок проспекта Независимости с комплексом зданий МВД и КГБ и съемка 1943 года с высоткой здания НКВД в центре.

Дом для военных и трамвайная линия через современную площадь Победы

О существовании следующего здания знают немногие. В конце 1930-х годов в районе современной площади Победы начал расти новый Минск. Именно тут в предвоенные годы развернулось крупное жилое строительство и были впервые опробованы приемы ансамблевой архитектуры. Она хорошо известна минчанам на примере послевоенной застройки проспекта Независимости. Тут же, на улице Провиантской (нынешняя улица Захарова), во второй половине 1930-х был возведен большой жилой дом для офицеров Красной Армии.



Жилой дом на Провиантской, разрушенный во время налетов 1941 года. Фото из личной коллекции Павла Ростовцева. К сожалению, довоенных снимков здания исследователям пока найти не удалось.

Как утверждает краевед и коллекционер Павел Ростовцев, дом для военных должен был стать одной из первых крупных построек на Провиантской улице. В конце 1930-х этому району столицы уделялось большое внимание, по Провиантской была проведена трамвайная линия, а саму улицу планировалось переименовать в честь поэта Владимира Маяковского. Как вы догадались, этим планам помешала война.



На снимке, сделанном с немецкого самолета в 1941 году, можно увидеть трамвайные пути, идущие на Провиантскую улицу вправо. Дом для военных в кадр не попал, зато на фото показаны знаменитые закруглённые дома на будущей площади Победы.

Жилое здание для офицеров РККА сильно пострадало от первых бомбардировок Минска, и уже в 1942 году было частично разобрано оккупантами.



Современный снимок места, где стоял дом для военных, и съемка улицы Провиантской 1941 года из личного архива Павла Ростовцева.

Магазин «Океан» вместо интерната

Еще одним зданием, построенным в 1930-е годы в так называемом «Новом Минске», стал интернат Института народного хозяйства БССР. Он был возведен по проекту архитектора Александра Воинова на углу улиц Советской и Долгобродской (теперь этот участок носит название «улица Козлова»).



Выгоревший интернат «нархоза» на снимке времен оккупации находится справа. Слева видны руины дома специалистов архитектора Маклецовой, про который мы рассказывали в прошлогоднем материале TUT.BY о несохранившихся межвоенных зданиях Минска

В здании интерната можно было проследить черты, характерные для архитектуры Воинова. По его проектам в Минске были возведены здания партийной школы на улице Карла Маркса (теперь там находится филфак БГУ), бывшей гостиницы «Беларусь» на Кирова и некоторые другие сохранившиеся постройки. Интернату повезло меньше.



Остов интерната на послевоенном снимке. Фото из книги В. Каледы «Мiнск учора i сёння».

Разрушенное в войну здание было решено не восстанавливать, его остатки были снесены в конце 1940-х. Затем на месте интерната был построен жилой дом с магазином «Океан» на первом этаже.



Перекресток улицы Козлова и проспекта Независимости, на котором стоял интернат «нархоза» на современном снимке и на аэрофотосъемке 1944 года.

На месте интерната политеха — Белпромпроект

Еще одно малоизвестное здание довоенного Минска — это контора Белпромпроекта, построенная в районе студгородка Минского политеха. Как утверждает исследователь и коллекционер Павел Ростовцев, автором проекта был Герасим Якушко, который с 1934 по 1941 год занимал должность главного архитектора столицы. Проект здания был разработан в 1936 году, а возведена контора в конце 1930-х.



Контора Белпромпроекта в 1940 году. Копия фото из Национального архива Республики Беларусь из коллекции Павла Ростовцева.

В первые дни войны здание не пострадало, в нем во время оккупации размещались немецкие армейские учреждения. Поэтому здание стало приоритетной целью для советской авиации. Во время одного из авианалетов 1944 года оно было разрушено.



Военнопленные красноармейцы у здания бывшего Белпромроекта. Фото из коллекции Павла Ростовцева.

Контора Белпромпроекта размещалась на Академической улице, которая в то время проходила сквозь студгородок политехнического института. Здание находилось недалеко от сегодняшнего 18-го корпуса БНТУ.



Студгородок БНТУ на современном снимке и на карте Минска времён оккупации (симметричное здание в центре карты — бывшая контора Белпромпроекта).