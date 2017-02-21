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Поешь ты, как грузин: Сосо Павлиашвили поддержал участника "Ты супер!"

22.02.2017 12:22 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 фев — Sputnik. Добрую традицию поддерживать участников шоу "Ты супер!" продолжил грузинский певец и композитор Сосо Павлиашвили. Известный артист приехал на съемки и наблюдал за юными вокалистами из зрительного зала. История одного участника поразила его до глубины души.

Поешь ты, как грузин: Сосо Павлиашвили поддержал участника "Ты супер!"
© Sputnik / Виктор Толочко
Поддержать белорусок на шоу "Ты супер!" можно в мобильном приложении

15-летний Роман Дружинников из города Бородино Красноярского края совсем не помнит своих родителей. Его мамы не стало, когда ему было три года. Заветная мечта молодого человека — узнать свои корни, понять, какой он национальности. После того, как Роман исполнил пронзительную композицию "Помолимся за родителей", Сосо вышел на сцену и со слезами на глазах сказал: "Главное, что ты из той нации, которая называется "хороший человек". Но поешь ты, как грузин". Популярный артист обнял парня и вместе они еще раз спели эту песню.

Поешь ты, как грузин: Сосо Павлиашвили поддержал участника "Ты супер!"
© Фото: PR НТВ
Второй раз песню "Помолимся за родителей" Сосо Павлиашвили и Роман Дружинников спели вместе

Подробности истории Романа Дружинникова НТВ покажет уже в эту субботу, 25 февраля, в 20:00. Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс заявить о себе талантливым  воспитанникам детских домов, школ-интернатов, ребятам из приемных и опекунских семей. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

 
Теги: Минск
 
 
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Юный конкурсант из Красноярска Роман Дружинников так исполнил песню из репертуара Сосо Павлиашвили "Помолимся за родителей", что последний даже не стал скрывать...

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