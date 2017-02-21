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Князь Ольгерд и дети войны. Какие белорусские памятники установлены за народные деньги

22.02.2017 12:53 — Новости Культуры | Tut.by  
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Принято считать, что памятники и мемориалы в Беларуси ставились и ставятся за бюджетные средства. Однако уже давно в нашей стране памятные знаки — от масштабных до частных — устанавливаются и по личным инициативам граждан, и деньги на них собирают всем миром.


Памятник Ольгерду

Как пишет АиФ, одним из таких памятников стал монумент князю Ольгерду, установленный в Витебске. Местный горисполком даже проводил нечто вроде общественного обсуждения вопроса «Нужен ли городу памятник князю Ольгерду?». Большинство горожан высказались «за». Памятник был установлен в городе в 2014 году.

Поименный памятный знак погибшим на войне в Калинковичах появился благодаря стараниям пенсионеров Надежды и Леонтия Болсуновских, потерявших на войне отцов. Они создали инициативную группу, открыли благотворительные счета по сбору средств на строительство, обошли много инстанций. В итоге пожертвования внесли около 10 тысяч калинковичан, граждане других городов, свыше 100 предприятий.


Поименный памятный знак погибшим на войне. Фото: belta.by

Для строительства памятника детям войны в Могилеве были использованы средства бюджета, а также деньги, заработанные на субботнике, пожертвования людей и спонсорские взносы. Памятник был открыт в 2009 году как дань памяти детям, погибшим во время Великой Отечественной войны (около 150 тысяч) и полумиллиону малолетних узников фашистских концлагерей.


Памятник детям войны. Фото: mogilev.gov.by

Памятник ядерной ракете в Пружанах (точнее макет ракеты Р-12) появился в Пружанах ко дню 71-й годовщины Победы в 2016 году по ходатайству и при активном участии бывших ракетчиков — ветеранов 31-й ракетной дивизии во главе с полковником Владимиром Корсаковым и подполковником Леонидом Бушко. Именно ракеты Р-12 были размещены на Кубе в 1962 году.

Кстати, на народные деньги были построены такие известные памятники, как статуя Иисуса в Рио-де-Жанейро, Статуя Свободы в Нью-Йорке, памятник Пушкину в Москве, а также 328-метровый небоскреб-отель в китайской деревне Хуаси.

 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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Принято считать, что памятники и мемориалы в Беларуси ставились и ставятся за бюджетные средства. Однако уже давно в нашей стране памятные знаки - от масштабных до...

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