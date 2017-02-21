Американский актер Том Хэнкс в октябре выпустит сборник своих рассказов под названием «Истории о незаурядных пишущих машинках» (Uncommon Type: Some Stories). Как сообщил сам автор, он работал над книгой в течение двух лет.



Том Хэнкс. Фото: Reuters

«Я снимал кино в Нью-Йорке, Будапеште и Атланте и одновременно находил время, чтобы писать рассказы. Я делал это в отелях, на отдыхе, в самолетах, дома и в офисе», — рассказал Хэнкс в интервью газете New York Daily News .

Сборник будет состоять из 17 историй и выйдет в издательстве Alfred A. Knopf. Его главный редактор Сонни Мехта заявил, что впечатлен литературным дебютом Хэнкса. «Мне очень понравилась широта его писательского диапазона, юмор и гуманизм, которые он вложил в свои произведения», — сказал он.

Газета отмечает, что все рассказы будут так или иначе связаны с печатными машинками, страстным коллекционером которых является Хэнкс. Собирать их актер начал еще в 1970-х годах, а сейчас в его собрании насчитывается более 50 аппаратов, многие из которых считаются очень редкими. Пару лет назад на вопрос журналиста, какой подарок Хэнкс хотел бы получить на Рождество, он не задумываясь ответил: «Печатную машинку эпохи Второй мировой войны».

По его заказу программисты даже разработали специальное приложение для телефонов марки Apple The Hanx Writer название которого звучит так же, как фамилия актера, хотя пишется по-английски иначе. Оно имитирует работу печатной машинки на мобильных устройствах. Правда, Хэнкс честно признался, что свои рассказы он все же предпочел печатать на компьютере.

Хэнкс, которому в июле 2016 года исполнилось 60 лет, является лауреатом двух премий «Оскар» в номинации «Лучший актер» за главные роли в картинах «Филадельфия» (Philadelphia, 1993) и «Форрест Гамп» (Forrest Gump, 1994). Он также снял восемь фильмов в качестве режиссера, шесть раз работал сценаристом и продюсировал более 30 кинолент.