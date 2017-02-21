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Попугай, исполнивший кавер на The Monster Рианны, стал звездой интернета
22.02.2017 16:35 — Новости Культуры | Tut.by
У одной из самых продаваемых артисток в мире появился серьезный конкурент. Ролик с попугаем, исполняющим песню Эминема и Рианны The Monster, всего за сутки набрал около 420 тысяч просмотров.
У одной из самых продаваемых артисток в мире появился серьезный конкурент. Ролик с попугаем, исполняющим песню Эминема и Рианны The Monster, всего за сутки набрал более 400 тысяч просмотров.
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Авторы видео опубликовали кадры с птицей, которая довольно чисто изображает вокальную партию Рианны между куплетами Эминема в оригинальном клипе. Исходный ролик с попугаем, который по команде хозяина повторяет отдельные фразы из песни, занимает около двух минут, смонтированный — всего 30 секунд.
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У одной из самых продаваемых артисток в мире появился серьезный конкурент. Ролик с попугаем, исполняющим песню Эминема и Рианны The Monster, всего за сутки набрал около...
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