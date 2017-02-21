У одной из самых продаваемых артисток в мире появился серьезный конкурент. Ролик с попугаем, исполняющим песню Эминема и Рианны The Monster, всего за сутки набрал около 420 тысяч просмотров.

У одной из самых продаваемых артисток в мире появился серьезный конкурент. Ролик с попугаем, исполняющим песню Эминема и Рианны The Monster, всего за сутки набрал более 400 тысяч просмотров.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



«Раскруткой» пернатой звезды занялись пользователи портала Reddit , посчитавшие, что кавер получился не хуже оригинала. «Эта птица поет лучше меня», — признается один из участников обсуждения. «Надеюсь, кому-то еще это нравится, я четыре часа слушал эту дурацкую вещь», — говорит еще один пользователь соцсети.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Авторы видео опубликовали кадры с птицей, которая довольно чисто изображает вокальную партию Рианны между куплетами Эминема в оригинальном клипе. Исходный ролик с попугаем, который по команде хозяина повторяет отдельные фразы из песни, занимает около двух минут, смонтированный — всего 30 секунд.