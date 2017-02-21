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Попугай, исполнивший кавер на The Monster Рианны, стал звездой интернета

22.02.2017 16:35 — Новости Культуры | Tut.by  
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У одной из самых продаваемых артисток в мире появился серьезный конкурент. Ролик с попугаем, исполняющим песню Эминема и Рианны The Monster, всего за сутки набрал около 420 тысяч просмотров.

У одной из самых продаваемых артисток в мире появился серьезный конкурент. Ролик с попугаем, исполняющим песню Эминема и Рианны The Monster, всего за сутки набрал более 400 тысяч просмотров.

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Открыть/скачать видео (7.71 МБ)

«Раскруткой» пернатой звезды занялись пользователи портала Reddit, посчитавшие, что кавер получился не хуже оригинала. «Эта птица поет лучше меня», — признается один из участников обсуждения. «Надеюсь, кому-то еще это нравится, я четыре часа слушал эту дурацкую вещь», — говорит еще один пользователь соцсети.

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Авторы видео опубликовали кадры с птицей, которая довольно чисто изображает вокальную партию Рианны между куплетами Эминема в оригинальном клипе. Исходный ролик с попугаем, который по команде хозяина повторяет отдельные фразы из песни, занимает около двух минут, смонтированный — всего 30 секунд.

 
 
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У одной из самых продаваемых артисток в мире появился серьезный конкурент. Ролик с попугаем, исполняющим песню Эминема и Рианны The Monster, всего за сутки набрал около...

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